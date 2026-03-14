Finisce nella piscina dell’agriturismo con il trattore e muore: dramma a Grosseto

GROSSETO – Tragico incidente nel pomeriggio nelle campagne di Grosseto, lungo la strada dello Scopetone, dove un uomo di 83 anni ha perso la vita in circostanze drammatiche. L’anziano stava lavorando a bordo del proprio trattore nei pressi dell’agriturismo di famiglia quando, secondo le prime ipotesi degli inquirenti, sarebbe stato colto da un malore improvviso. La perdita di controllo del mezzo agricolo ha causato una carambola fatale, culminata con la caduta del trattore direttamente nella piscina della struttura.

A scoprire l’accaduto è stato il figlio dell’uomo, che ha lanciato immediatamente l’allarme al 118 dopo aver visto il mezzo sommerso nell’acqua. La situazione è apparsa subito disperata: la piscina era protetta da un telo di copertura che, insieme al peso del trattore, ha intrappolato l’anziano sul fondo della vasca. Il figlio ha tentato un estremo e coraggioso sforzo per liberare il padre e trascinarlo fuori dall’acqua, ma la mole del veicolo ha reso vano ogni tentativo manuale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari e i carabinieri. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo e con attrezzature specifiche per sollevare il mezzo e recuperare il corpo, ma per l’83enne non c’era ormai più nulla da fare. I medici intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto probabilmente per annegamento o per i traumi subiti nello schiacciamento, sebbene resti da confermare se il malore iniziale sia stato la causa principale della morte.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire l’esatta traiettoria del trattore e verificare la tenuta dei sistemi di sicurezza del mezzo.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti medico-legali che dovranno chiarire gli ultimi dubbi.