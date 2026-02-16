11.1 C
Firenze
lunedì 16 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gatto rimane intrappolato in una canna fumaria in disuso: salvato dai vigili del fuoco

Utilizzate tecniche su corda e idonee attrezzature da recupero per raggiungere e mettere in salvo il felino

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Gatto rimane intrappolato in una canna fumaria in disuso: salvato dai vigili del fuoco (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Nel corso della mattinata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Follonica è intervenuta in una struttura alberghiera in località Punta Ala per il soccorso di un gatto rimasto intrappolato all’interno di una canna fumaria in disuso.

L’animale, precipitato per circa tre metri all’interno del condotto, non era in grado di risalire autonomamente. I vigili del fuoco sono intervenuti utilizzando tecniche su corda e idonee attrezzature da recupero, riuscendo a raggiungere e mettere in salvo il felino.

L’operazione si è conclusa con esito positivo; l’animale, in buone condizioni, è stato liberato in zona sicura.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.1 ° C
11.8 °
9.9 °
76 %
2.1kmh
75 %
Lun
13 °
Mar
15 °
Mer
11 °
Gio
12 °
Ven
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1416)ultimora (1240)sport (75)Eurofocus (54)demografica (47)vigili del fuoco (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati