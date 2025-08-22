20 C
Firenze
venerdì 22 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Grosseto, alberi caduti danneggiano auto in sosta

Nella notte ancora interventi legati alla giornata di maltempo di mercoledì: Abbattuto anche un palo dell'illuminazione pubblica

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Grosseto, alberi caduti danneggiano auto in sosta
Grosseto, alberi caduti danneggiano auto in sosta (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – Ancora interventi legati al maltempo sulla provincia di Grosseto che ha causato problemi legati ad alberi resi pericolanti o abbattuti, piccoli smottamenti ed allagamenti.

Da segnalare che alle 2,30 di oggi (22 agosto) un pino si è abbattuto su un’autovettura in sosta a Principina a mare senza causare feriti. La squadra ha provveduto a rimuovere la pianta. Inoltre, alle 5,30 circa di oggi i vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti in città a seguito della caduta di una pianta di grosse dimensioni in via Mercurio, all’angolo con via Platino.

L’albero, durante la caduta, ha abbattuto un palo della pubblica illuminazione e ha colpito un’autovettura di servizio dell’Acquedotto del Fiora. Altre tre vetture in sosta sono state solo sfiorate senza riportare, all’apparenza ,danni significativi.

I vigili del Fuoco hanno provveduto alla rimozione della pianta e alla messa in sicurezza della sede stradale.

Sul posto oltre i vigili del fuoco, presente una pattuglia della polizia stradale e personale Enel. Non si registrano feriti.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
20 ° C
20.3 °
17.3 °
85 %
0.5kmh
20 %
Ven
26 °
Sab
29 °
Dom
29 °
Lun
30 °
Mar
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (21)Eugenio Giani (16)incendio (14)carabinieri (13)incidente (10)Coppa Italia (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati