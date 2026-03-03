Grosseto, studentessa 24enne perde la vita durante l’Erasmus in Spagna

CASTEL DEL PIANO – Emma Carratelli muore in Erasmus a Cordoba, dove si trovava per un periodo di studio universitario. La giovane, 24 anni, frequentava il quarto anno di Medicina Veterinaria all’Università degli Studi di Napoli Federico II ed era originaria di Castel del Piano, in provincia di Grosseto.

Secondo le informazioni disponibili, la studentessa avrebbe accusato un malore durante un’attività formativa in un centro equino collegato al percorso accademico. È stata trasportata in ospedale a Cordoba e ricoverata nel reparto di cardiologia. Le sue condizioni si sono aggravate rapidamente fino al decesso, avvenuto nella struttura sanitaria spagnola.

La notizia della morte di Emma Carratelli ha suscitato profonda commozione sia a Napoli sia in Toscana. I familiari sono stati informati fin dalle prime ore del ricovero e hanno raggiunto la città andalusa. Stando a quanto emerso, la 24enne non soffriva di patologie pregresse.

La comunità accademica della Federico II ha espresso dolore per la scomparsa della studentessa, ricordandone l’impegno negli studi e la partecipazione attiva alla vita universitaria. Anche il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali ha diffuso un messaggio di cordoglio, sottolineando la passione per gli animali e la determinazione che la giovane dimostrava nel percorso formativo.

Parole di cordoglio sono state espresse inoltre dalla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che ha rivolto un pensiero alla famiglia e all’ateneo napoletano.

Nei prossimi giorni l’ateneo partenopeo organizzerà un momento di raccoglimento in memoria della studentessa.