Grosso pino si abbatte sulle auto in sosta a Grosseto

Travolti dal tronco due mezzi regolarmente parcheggiati sul viale Monterosa nel capoluogo maremmano

REDAZIONE
Grosso pino si abbatte sulle auto in sosta sul viale Monterosa a Grosseto (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

GROSSETO – Vigili del fuoco al lavoro durante la notte a Grosseto dove il maltempo ha causato il crollo di un grosso pino in viale Monterosa. L’episodio è avvenuto intorno alle 23, quando la pianta, d’improvviso, si è abbattuta con violenza sulla sede stradale, finendo per travolgere due autovetture che si trovavano regolarmente in sosta. Il forte schianto ha richiamato l’attenzione dei residenti, ma fortunatamente in quel momento non transitavano pedoni né c’erano occupanti a bordo dei veicoli, evitando così un bilancio che avrebbe potuto essere ben più grave.

Sul posto è intervenuta immediatamente la prima partenza della sede centrale dei vigili del fuoco di Grosseto. I pompieri hanno lavorato a lungo, prima alleggerendo la massiccia chioma per liberare le lamiere dei mezzi coinvolti e, in un secondo momento, procedendo al sezionamento e alla rimozione dell’intero tronco che ostruiva la carreggiata.

Per tutta la durata delle operazioni, la polizia municipale di Grosseto ha presidiato l’area, occupandosi dei rilievi del caso e della gestione della viabilità, rimasta interrotta per consentire la messa in sicurezza del viale. 

