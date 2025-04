Il Comune vieta la manifestazione Anpi per il 25 aprile ma si tiene lo stesso: scatta la multa

Getting your Trinity Audio player ready...

ORBETELLO – È polemica per quanto successo nel giorno della Liberazione a Orbetello in provincia di Grosseto.

L’Anpi locale è stata multata dalla polizia municipale per 566 euro per occupazione del suolo pubblico nella piazza dove ha tenuto l’iniziativa per il 25 aprile nonostante lo stop dell’amministrazione.

La multa è stata elevata al presidente provinciale Giulio Balocchi. Il Comune nei giorni scorsi con una delibera urgente della giunta aveva revocato l’autorizzazione a poter occupare il Parco delle Crociere ma l’Anpi è andata lo stesso a fare la sua iniziativa.

L’Anpi dopo il verbale ora medita di fare ricorso al Tar.

Alla manifestazione organizzata dall’Anpi Costa d’Argento anche l’ex presidente del Senato Laura Boldrini: “Oggi – ha detto – è una data importante: si celebra l’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, la più significativa Festa nazionale del nostro Paese. Ed era importante essere a Orbetello, in Toscana, a sostenere l’Anpi Costa d’Argento che non ha ceduto al tentativo di intimidazione del sindaco che ieri ha negato l’uso del parco delle Crociere per le celebrazioni. Una decisione tutta politica e senza una motivazione ufficiale. Per di più il sindaco Casamenti vorrebbe intitolare proprio questo parco a Italo Balbo, violento squadrista che organizzò la marcia su Roma. Un’idea folle: chi vorrebbe passeggiare in un parco che porta il nome di un picchiatore fascista, di un criminale? Questo paese è rinato grazie alla Liberazione, fondandosi su una Costituzione antifascista. Un sindaco che vuole impedire che si celebri il 25 aprile deve farsi qualche domanda perché è lui che sbaglia, non certo noi. Ma se aveva pensato che bastasse questo a fermarci, si è sbagliato di grosso perché al parco di Orbetello c’era tanta gente anche in risposta al suo vergognoso divieto”·