Illuminazione intelligente per la pista ciclabile da Grosseto a Marina

GROSSETO – Sono stati completati i lavori del nuovo impianto di pubblica illuminazione installato lungo la pista ciclabile che collega Grosseto a Marina. Un intervento atteso e strategico, che coniuga efficienza energetica, sostenibilità e valorizzazione del territorio.

A parlarne alla presentazione il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi, il direttore generale di Sistema Alberto Paolini, l’amministratore unico di Sistema Mauro Peruzzi Squarcia e Matteo Ceroti, head of renewable development di Sorgenia.

“Oggi è una giornata importante per la nostra comunità – affermano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi –. L’inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione sulla pista ciclabile tra Grosseto e Marina rappresenta non solo un ulteriore passo avanti verso una città più moderna e sostenibile, ma anche il simbolo concreto della nostra visione di sviluppo: unire innovazione, sicurezza ed efficienza. Oggi celebriamo un traguardo, ma allo stesso tempo rinnoviamo un impegno: quello di continuare a costruire una Grosseto sempre più verde e attenta alle esigenze del suo territorio”.

L’impianto si estende in un percorso di circa 10 chilometri ed è composto da 372 pali, con un’installazione di cavi elettrici della stessa lunghezza e sei quadri elettrici, per una potenza complessiva di 12 kW. Il sistema di illuminazione utilizza lampade a led con tecnologia adattiva: l’impianto rimane attivo dal crepuscolo all’alba al 20% della potenza, incrementando automaticamente l’intensità luminosa al passaggio di un utente. In particolare, l’attivazione al 100 per cento coinvolge i quattro pali successivi (per un tratto di circa 100 metri), garantendo sicurezza ed efficienza. Una soluzione tecnologica che consente un significativo risparmio energetico: il consumo annuale stimato passa da circa 15mila euro (a pieno regime) a circa 6mila euro grazie alla gestione adattiva. L’intera opera è stata realizzata da Sistema, dalla progettazione fino alla realizzazione. Il costo complessivo dei lavori è stato di 630mila euro, di cui 500mila finanziati da Sorgenia nell’ambito della convenzione legata alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico delle Strillaie; la parte restante è stata coperta dal Comune di Grosseto.

“L’impianto della pista ciclabile di Marina rappresenta l’ultimo importante intervento eseguito da Sistema per l’illuminazione pubblica del nostro territorio – affermano il direttore generale di Sistema Alberto Paolini e l’amministratore unico di Sistema Mauro Peruzzi Squarcia –. Dalla nuova illuminazione di Principina a Mare, alla trasformazione a led di 11700 punti luce nel capoluogo e nelle frazioni, fino agli interventi in via Oberdan, piazza Rosselli, il parco di via Giotto, via Mozambico, la zona dei Crespi e le piazze Duomo e Dante: tutte opere orientate all’innovazione, al risparmio energetico e alla sicurezza. Negli ultimi anni, abbiamo anche sostituito circa 400 pali vetusti e verniciato oltre 7mila pali per garantire un’infrastruttura moderna ed efficiente“.

Soddisfazione è stata espressa anche da Matteo Ceroti, head of renewable development di Sorgenia: “Siamo contenti del lavoro svolto con il Comune di Grosseto: abbiamo dato vita a una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato. La cooperazione con gli stakeholder locali è fondamentale per il successo di progetti innovativi come questo. La pista ciclabile ha accompagnato la realizzazione del Parco Fotovoltaico delle Strillaie, un impianto capace di produrre benefici significativi per il territorio e sviluppare la produzione da energia rinnovabile, necessaria per il Paese. Si tratta del parco fotovoltaico più grande oggi in esercizio in Regione Toscana, dotato di tecnologie all’avanguardia. Colgo l’occasione per anticipare che, prima dell’estate, l’impianto sarà inaugurato ufficialmente alla presenza delle istituzioni locali“.