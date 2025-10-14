Incidente ad Albinia, Aurelia in tilt: un tir ribaltato sul ponte dell’Albegna

Getting your Trinity Audio player ready...

ALBINIA – Grave incidente stradale questa mattina, martedì 14 ottobre, sulla strada statale Aurelia all’altezza di Albinia. Un autoarticolato, per cause ancora da accertare, è uscito di strada. Il mezzo pesante si è poi ribaltato su un fianco, finendo la sua corsa contro il guardrail.

L’incidente è avvenuto sulla corsia nord, in prossimità del ponte sul fiume Albegna. L’impatto ha causato il ferimento dei due uomini a bordo del tir.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Orbetello. La squadra ha lavorato per estrarre i due feriti dall’abitacolo del camion. Una volta liberati, sono stati affidati alle cure del personale sanitario già presente sul posto.

L’incidente ha causato pesantissime ripercussioni sul traffico. Dalle 7:30 di questa mattina, la strada statale Aurelia risulta bloccata in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Le forze dell’ordine sono sul luogo per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto.