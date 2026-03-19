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Lavoratori senza contratto nella ditta di manutenzione del verde: multa e denuncia

Ben sei su undici sono risultati al nero, tre senza permesso di soggiorno. Blitz del Nil fra i filari di un podere di Magliano in Toscana

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Lavoratori senza contratto nella ditta di manutenzione del verde: multa e denuncia (foto carabinieri)
1 ' di lettura

GROSSETO – Il Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Grosseto, in linea con le finalità perseguite dall’Ispettorato nazionale del lavoro ed in sinergia con le locali stazioni dei carabinieri presenti sul territorio, ha effettuato un controllo ad una ditta esercente attività di supporto alla produzione vegetale, cosiddetta ‘senza terra’, ovvero quelle che impiegano squadre di lavoratori presso terzi, impegnata in attività di manutenzione del verde tra i filari di un podere ubicato in Magliano in Toscana.

Il controllo ha consentito di sorprendere ben sei lavoratori su undici privi di regolare contratto, tre dei quali anche privi di permesso di soggiorno valido per motivi di lavoro. Oltre al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per l’impiego di manodopera priva di regolare contratto, al titolare della ditta venivano contestate anche violazioni in materia giuslavoristica relativamente alla mancata formazione in materia di salute e sicurezza e alla mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Disposte ammende per un totale di 6500 euro e sanzioni amministrative per 29mila.

La citata attività ispettiva rientra nel constante impegno del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di contrastare il lavoro irregolare e tutelare i diritti dei lavoratori, garantendo il rispetto delle normative in materia di sicurezza e regolarità dei rapporti di lavoro sul territorio della provincia grossetana con il coordinamento dell’Ispettorato territoriale di Grosseto e in congiunta con i reparti territoriali dell’Arma.

© Riproduzione riservata

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