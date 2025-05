Eurovision Song Contest 2025: Lucio Corsi brilla nella prima esibizione in attesa della finale

Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 ha visto ieri sera il debutto di quindici artisti sul palco della St. Jakobshalle di Basilea, ma l’attenzione del pubblico italiano era focalizzata su Lucio Corsi. Reduce dal successo sanremese con Volevo essere un duro, il cantautore toscano ha incantato Basilea con una performance intensa e profondamente sentita.

In una serata che ha visto i favoritissimi svedesi Kaj confermare le aspettative, il toscano ha avuto l’onore di esibirsi insieme a Svizzera e Spagna, paesi già qualificati di diritto per la finalissima.

Al centro del palco, seduto al pianoforte, Lucio Corsi ha creato un’atmosfera magica. La sua voce ha dato vita alle evocative parole di Volevo essere un duro, riempiendo l’arena con uno spettacolo di pura semplicità e autenticità. La traduzione inglese dei versi proiettata sullo schermo ha permesso al pubblico internazionale di immergersi nella profondità del suo messaggio.

Al termine della sua esibizione, un sorriso sincero ha illuminato il volto dell’artista, un’emozione contagiosa che ha unito il pubblico presente e quello da casa.

Essendo l’Italia già qualificata per la finale, Corsi non ha partecipato al televoto di questa semifinale, che ha visto avanzare Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, San Marino (con Gabry Ponte), Estonia, Portogallo e Ucraina. Slovenia, Belgio, Azerbaigian, Croazia e Cipro hanno invece concluso la loro corsa.

L’Italia attende ora con trepidazione la finalissima di sabato (17 maggio), dove Lucio Corsi sarà pronto a rappresentare il paese con la sua voce inconfondibile.

Nel frattempo oggi andrà in scena la seconda semifinale. Sedici nuovi artisti si sfideranno sul palco di Basilea per conquistare uno degli ultimi dieci posti disponibili per la gran finale di sabato. Tra ritorni attesi e nuove promesse, la serata promette un mix di stili e sonorità provenienti da tutta Europa e oltre.

L’Australia aprirà le danze con Go-Jo, seguita dal Montenegro e dall’Irlanda. La serata vedrà anche le esibizioni di Armenia, Austria, Grecia, Lituania, Malta, Georgia, Danimarca, Repubblica Ceca, Lussemburgo, Israele, Serbia e Finlandia. Il Regno Unito, la Francia e la Germania, già qualificati di diritto, presenteranno comunque le loro canzoni al pubblico.