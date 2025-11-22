6.6 C
Muore a 80 anni colpito da un colpo di arma da fuoco nei boschi di Castiglione della Pescaia

I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica

Muore a 80 anni colpito da un colpo di arma da fuoco nei boschi di Castiglione della Pescaia
Muore a 80 anni colpito da un colpo di arma da fuoco nei boschi di Castiglione della Pescaia (foto Pro Loco TIrli)
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Tragedia questa mattina (22 novembre) nei boschi di Tirli, nel comune di Castiglione della Pescaia.

Il 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stato attivato poco dopo le 9 per il soccorso a una persona colpita da un’arma da fuoco in una zona boschiva, forse durante una battuta di caccia.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza India della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia, l’automedica di Follonica, l’elisoccorso Pegaso 2 e le forze dell’ordine.

Nonostante i tentativi dei sanitari, per l’uomo – un ottantenne – non c’è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le autorità stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e chiarire le cause della morte.

