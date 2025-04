Nel deposito anche blatte e un topo morto: chiusa una pasticceria a Grosseto

Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – Ancora un locale chiuso in Toscana per scarse condizioni igieniche. I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas)

di stanza a Livorno stanno conducendo campagne di controllo agli esercizi commerciali nel Grossetano, in particolar modo quelli destinati alla produzione, vendita e somministrazione di generi alimentari, con lo scopo di mantenere alti gli standard igienico-sanitari che queste attività sono tenute a mantenere, e così tutelare la salute dei consumatori.

Nell’ambito di queste campagne, i militari hanno effettuato un accesso ispettivo all’interno di una pasticceria di Grosseto, dove all’interno del laboratorio adibito alla lavorazione degli alimenti e nel deposito dove erano riposte le materie prime, sono state trovate carcasse di blatte, come anche un roditore morto, rinvenuto all’interno di un’esca apposita, che tuttavia non era stata verificata e smaltita nel tempo.

La situazione ha richiesto l’intervento immediato sul posto di personale dell’azienda Usl Toscana Sud Est, da cui scaturiva l’immediata sospensione ed inibizione dell’attività di produzione alimenti. Al titolare dell’attività sono state comminate sanzioni pari a 2mila euro.

Sorte simile è toccata al gestore di un bar di Follonica, che alla verifica ha evidenziato gravi ed evidenti carenze igienico-sanitarie: in particolare, in cucina e nel deposito alimenti è stato trovato sporco pregresso e non rimosso da tempo, presenza diffusa di unto, grasso e scarti di precedenti lavorazioni sulla pavimentazione, in tutti gli impianti e sulle attrezzature.

Inoltre, all’interno di un frigo congelatore a pozzetto era riposta carne di vario tipo priva delle necessarie etichette di rintracciabilità. Per questi motivi, i militari operanti hanno proceduto al sequestro cautelare degli alimenti, ed elevato al titolare sanzioni amministrative pari a 1500 euro.