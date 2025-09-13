Roccastrada, punto da un calabrone: 57enne trasportato d’urgenza con Pegaso

Getting your Trinity Audio player ready...

ROCCASTRADA – Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi (13 settembre), poco prima delle 15, nei boschi di Roccastrada, dove un uomo di 57 anni è stato punto da un calabrone ed è finito in gravi condizioni.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti diversi equipaggi: la Misericordia di Grosseto, la Croce Rossa di Grosseto e la Pubblica Assistenza di Sassofortino. Considerata la situazione critica, è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso 3.

L’uomo, stabilizzato dai soccorritori, è stato caricato sull’elicottero e trasferito in codice rosso all’ospedale Misericordia di Grosseto, dove si trova ora ricoverato.