Scontro fra due auto e un trattore: muore un uomo di 72 anni

Tragico scontro a Scarlino sulla provinciale delle Collachie: altre due persone sono state trasportate in codice minore all'ospedale di Grosseto

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Scontro fra due auto e un trattore: muore un uomo di 72 anni
Scontro fra due auto e un trattore: muore un uomo di 72 anni (foto FB)
Meno di 1 ' di lettura
SCARLINO – Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri (7 ottobre) a Scarlino sulla provinciale delle Collachie.

Il 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stato attivato per lo scontro fra due auto e un trattore. Nell’impatto è morto un uomo di 72 anni e altre due persone sono state trasportate in codice minore all’ospedale di Grosseto.

Per l’intervento sul posto ambulanze della Misericordia e della Croce rossa di Castiglione della Pescaia, automedica di Follonica, ambulanza Croce Rossa Follonica e forze dell’ordine. 

