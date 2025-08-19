33.7 C
Firenze
martedì 19 Agosto 2025
Scontro fra un'auto e un tir che poi carambola su una struttura: un morto

Tragedia sull'Aurelia fra Capalbio e Ansedonia: altri due feriti nell'incidente. Polstrada e carabinieri indagano sulle cause del sinistro

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Scontro fra un'auto e un tir che poi carambola su una struttura: un morto
Scontro fra un'auto e un tir che poi carambola su una struttura: un morto (foto vigili del fuoco)
1 ' di lettura
CAPALBIO – Pomeriggio drammatico oggi (19 agosto) lungo la Strada Statale Aurelia, nel tratto a due corsie che collega Capalbio ad Ansedonia, dove un grave incidente ha causato la morte di una persona.

Secondo una prima ricostruzione, un’autovettura e un mezzo pesante sono entrati in collisione per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale e dei carabinieri. L’impatto è stato violentissimo: il camion, dopo lo scontro, ha perso il controllo ed è finito fuori strada, andando a urtare contro una struttura commerciale della zona e danneggiandone parte della tettoia.

L’unico occupante dell’auto, 59 anni, è deceduto sul colpo. I vigili del fuoco, intervenuti con squadre dai distaccamenti di Orbetello e Grosseto, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, alla verifica della stabilità della struttura danneggiata e all’estrazione della salma dalle lamiere.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 e l’elisoccorso Pegaso, che però è stato fatto rientrare in sede senza possibilità di intervento vista la gravità della situazione e il tragico epilogo. Feriti un 58enne, condotto all’ospedale Misericordia di Grosseto e un occupante della struttura, in codice minore a Orbetello. 

Le indagini sono affidate alla polizia stradale, che insieme ai carabinieri sta raccogliendo elementi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul fronte snitario sono intervenuti ambulanza della Croce Rossa di Capalbio con infermiere ed ambulanza della Croce Rossa di Magliano

© Riproduzione riservata

