Firenze
domenica 7 Dicembre 2025
Si schiantano con l’auto che prende fuoco contro un cantiere stradale: paura per 4 giovani donne

L'incidente all'alba sulla strada provinciale 158 delle Collacchie: le ragazze sono riuscite a uscire dal mezzo prima del rogo

REDAZIONE
Si schiantano con l'auto che prende fuoco contro un cantiere stradale: paura per 4 giovani donne (foto vigili del fuoco)
GROSSETO – Si schiantano con l’auto che prende fuoco contro un cantiere stradale: paura per 4 giovani donne.

Alle 5,30 circa di questa mattina (7 dicembre), una squadra dei vigili del fuoco di Grosseto è intervenuta sulla strada provinciale 158 delle Collacchie in prossimità del cantiere stradale situato sul ponte della Fiumara, per un incendio sviluppatosi in seguito a un incidente che ha coinvolto un’autovettura con a bordo quattro giovani donne.

Secondo quanto emerso dai primi riscontri, tuttora in fase di verifica da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, il veicolo, che viaggiava in direzione Grosseto, ha impattato contro le strutture del cantiere stradale, in un tratto dove la circolazione è regolata da senso unico alternato. A seguito dell’urto, l’autovettura ha preso fuoco.

All’arrivo dei vigili del fuoco, le quattro occupanti si trovavano già fuori dal mezzo. La squadra ha provveduto immediatamente allo spegnimento dell’incendio e alla successiva verifica delle condizioni di sicurezza dell’area, ripristinando le condizioni necessarie per evitare ulteriori rischi.

Presenti sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alla pattuglia radiomobile dei carabinieri di Grosseto, anche i sanitari del 118, che hanno effettuato la valutazione delle condizioni di salute delle quattro giovani coinvolte.

