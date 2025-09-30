24.4 C
Firenze
martedì 30 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sub in difficoltà salvati all’Isola del Giglio: trasportati in camera iperbarica

Per trasportarli da cala Bassetti all'ospedale di Grosseto si è sollevato l'elisoccorso Pegaso. Sul posto anche l'ambulanza della locale Misericordia

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Incendio in una casa all'Elba: ci sono tre feriti. Uno in gravi condizioni
(Foto Toscana Notizie)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

ISOLA DEL GIGLIO – Paura in mare nel pomeriggio di oggi (30 settembre). 

Il 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stato attivato, infatti, all’isola del Giglio, in cala Bassetti, per il soccorso a due sub in difficolltà.

Entrambi sono stati trasportati su terraferma dalla Guardia costiera: si tratta di due uomini di 36 e 42 anni, poi trasferiti a Grosseto in camera iperbarica dall’elisoccorso Pegaso in codice rosso.

Sul posto presente anche l’ambulanza della Misericordia del Giglio. 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
24.4 ° C
24.8 °
23.2 °
49 %
2.1kmh
75 %
Mar
22 °
Mer
20 °
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (57)fin (30)Gaza (13)ultimora (12)Almanacco (12)Serie C (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati