Sub in difficoltà salvati all’Isola del Giglio: trasportati in camera iperbarica

ISOLA DEL GIGLIO – Paura in mare nel pomeriggio di oggi (30 settembre).
Il 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stato attivato, infatti, all’isola del Giglio, in cala Bassetti, per il soccorso a due sub in difficolltà.
Entrambi sono stati trasportati su terraferma dalla Guardia costiera: si tratta di due uomini di 36 e 42 anni, poi trasferiti a Grosseto in camera iperbarica dall’elisoccorso Pegaso in codice rosso.
Sul posto presente anche l’ambulanza della Misericordia del Giglio.