Torna il Grey Cat Festival: concerti jazz dal 25 luglio al 20 di agosto

GROSSETO – Torna anche nel 2025 il Grey Cat Festival, manifestazione storica del jazz italiano che animerà il sud della Toscana tra luglio e agosto con un cartellone ricco di nomi importanti della scena nazionale e internazionale. Il festival, giunto alla sua 44esima edizione, si conferma un punto di riferimento per gli amanti della musica di qualità, con appuntamenti dislocati in numerosi comuni della Maremma ma anche delle province di Pisa e Livorno, tra cui Follonica, Scarlino, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Monterotondo Marittimo, Massa Marittima, Suvereto e Monte Argentario.

Il programma di quest’anno, dal 25 luglio al 20 di agosto, prevede una serie di concerti capaci di attraversare i confini del jazz per toccare la world music, la canzone d’autore e la sperimentazione. Tra i protagonisti più attesi, spiccano Stefano Bollani, che porterà sul palco il suo progetto Piano Variations on Jesus Christ Superstar, e Fabrizio Bosso con il suo quartet, presenza fissa e molto amata al Grey Cat, con una serata dedicata a Pino Daniele. La rassegna ospiterà anche musicisti come Ginevra Di Marco, che si esibirà in uno spettacolo dedicato a Luigi Tenco, e il percussionista Hamid Drake, simbolo della scena afroamericana contemporanea, accompagnato da Pasquale Mirra al vibrafono.

La direzione artistica di Stefano Cocco Cantini ha confermato ancora una volta l’impegno nel mantenere alta la qualità dell’offerta culturale e musicale, pur mantenendo un forte radicamento nel territorio. I concerti, in molti casi gratuiti, si terranno in location suggestive, come piazze storiche, fortezze, parchi naturali e borghi medievali, contribuendo a rafforzare il legame tra arte e paesaggio. Il festival mira infatti a promuovere non solo la musica, ma anche il turismo culturale e l’identità dei luoghi ospitanti.

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Toscana, dei comuni coinvolti, del Ministero della cultura e con il sostegno di Fondazione Cr Firenze, Fondazione Grosseto Cultura e Toscana Promozione Turistica. Il Grey Cat Festival si conferma così una manifestazione capace di coniugare eccellenza artistica e valorizzazione del territorio, mantenendo vivo uno spirito di scoperta e condivisione che da oltre quarant’anni lo rende unico nel panorama dei festival estivi italiani.