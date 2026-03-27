‘Toscana Pride’ 2026 a Grosseto, scelta la Maremma

GROSSETO – Il Pride in Toscana porterà la manifestazione per i diritti Lgbtqia+ nel territorio della Maremma, segnando una nuova tappa nel percorso annuale che coinvolge città diverse della regione.

L’annuncio è stato dato dal coordinamento del Toscana Pride, che ha scelto Grosseto come città ospitante per l’edizione 2026. Come da tradizione, la data del corteo sarà comunicata nei prossimi mesi, ma l’evento è atteso nel periodo estivo, quando la partecipazione raggiunge i numeri più elevati.

Negli ultimi anni il Pride ha attraversato diverse realtà toscane, contribuendo a portare il tema dei diritti civili anche fuori dai principali centri urbani. Dopo Livorno nel 2022, Firenze nel 2023 e Lucca nel 2024, fino all’ultima edizione a Prato, la scelta di Grosseto conferma la volontà di coinvolgere territori eterogenei.

Il Toscana Pride assume un valore simbolico anche per il contesto geografico. La Maremma rappresenta infatti un’area dove, secondo gli organizzatori, la costruzione di comunità può risultare più complessa e dove la visibilità delle persone LGBTQIA+ incontra ancora ostacoli sociali e culturali.

Tra i punti centrali dell’edizione 2026 figurano la precarietà abitativa e lavorativa, la carenza di spazi sicuri, l’assenza di una legge nazionale contro l’odio e la violenza, oltre alle questioni legate al riconoscimento delle famiglie omogenitoriali e ai percorsi di affermazione di genere.

Il percorso politico del Pride si sviluppa attorno a tre concetti chiave: cura, come sostegno reciproco all’interno della comunità; liberazione, per garantire a ogni persona il diritto di esprimere la propria identità; e inarrestabilità, come risposta alle difficoltà e alle discriminazioni.