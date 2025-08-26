Tragico incidente in moto sulla provinciale 64: muore un 54enne

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTEL DEL PIANO – Muore un motociclista di 54 anni sulla provinciale 64 a Castel del Piano, all’altezza del bivio di Monticello.

Il centauro è rimasto coinvolto, in sella alla sua moto, in un incidente stradale. Immediati e tempestivi i soccorsi con l’auto medica di Castel del Piano e l’ambulanza Blsd della Misericordia locale. È stato fatto sollevare l’elisoccorso Pegaso 1 per un eventuale trasporto d’urgenza ma il medico ha constatato il decesso sul posto.

La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Grosseto a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali indagini sulla dinamica dell’evento mortale.