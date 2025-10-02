Tragico incidente sull’Aurelia a Grosseto: tre morti e cinque feriti, fra cui due bambini

|
GROSSETO – Incidente stradale tra un furgone ed un bus da nove posti con a bordo turisti stranieri.
Per cause in corso di accertamento da parte di Polizia stradale e carabinieri presenti sul posto, i due mezzi, entrambi in transito sulla corsia nord in direzione Livorno della Statale Aurelia al chilometri 191, sono entrati in collisione causando il ferimento di 5 persone, tra cui due bambini ed il decesso di tre adulti.
L’intervento delle due squadre del comando di Grosseto e del funzionario di servizio intervenuti è valso all’estrazione dei feriti dai mezzi ed alla loro consegna al personale sanitario ed alla messa in sicurezza della zona oltre, purtroppo, all’estrazione delle persone decedute.
Durante le operazioni di soccorso la circolazione in entrambe le corsie è stata interrotta. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, personale sanitario con il supporto dell’elisoccorso, polizia, carabinieri e personale Anas.
Il traffico in direzione Livorno è deviato sulla strada provinciale 51 con uscita obbligatoria allo svincolo di Grosseto Nord e rientro allo svincolo di Braccagni.