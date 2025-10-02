16.5 C
Firenze
giovedì 2 Ottobre 2025
Tragico incidente sull’Aurelia a Grosseto: tre morti e cinque feriti, fra cui due bambini

Scontro tra un furgone e un bus con turisti stranieri nella superstrada in direzione nord all'altezza di Grosseto: rilievi di Polstrada e carabinieri

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Vigili del Fuoco
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – Incidente stradale tra un furgone ed un bus da nove posti con a bordo turisti stranieri.

Un'immagine dell'intervento di ambulanze, vigili del fuoco ed elisoccorso
Un’immagine dell’intervento di ambulanze, vigili del fuoco ed elisoccorso (foto vigili del fuoco)

Per cause in corso di accertamento da parte di Polizia stradale e carabinieri presenti sul posto, i due mezzi, entrambi in transito sulla corsia nord in direzione Livorno della Statale Aurelia al chilometri 191, sono entrati in collisione causando il ferimento di 5 persone, tra cui due bambini ed il decesso di tre adulti.

L’intervento delle due squadre del comando di Grosseto e del funzionario di servizio intervenuti è valso all’estrazione dei feriti dai mezzi ed alla loro consegna al personale sanitario ed alla messa in sicurezza della zona oltre, purtroppo, all’estrazione delle persone decedute.

Durante le operazioni di soccorso la circolazione in entrambe le corsie è stata interrotta. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, personale sanitario con il supporto dell’elisoccorso, polizia, carabinieri e personale Anas.

Il traffico in direzione Livorno è deviato sulla strada provinciale 51 con uscita obbligatoria allo svincolo di Grosseto Nord e rientro allo svincolo di Braccagni.

© Riproduzione riservata

