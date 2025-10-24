14.1 C
Firenze
venerdì 24 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Vento forte e mareggiate hanno spazzato la costa toscana: disagi e alberi caduti

Particolarmente colpite le province di Grosseto, Livorno, Lucca e Massa Carrara. Raffiche di vento fino a oltre 130 chilometri all'ora

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Vento forte e mareggiate hanno spazzato la costa toscana: disagi e alberi caduti
Vento forte e mareggiate hanno spazzato la costa toscana: disagi e alberi caduti (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – I vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti, dal primo pomeriggio di ieri (23 ottobre) per numerose situazioni causate dal forte vento di libeccio che ha spirato nelle ultime ore sulla provincia,

La concentrazione degli interventi si è verificata principalmente nella zona nord della provincia fra i comuni di Follonica, Scarlino e Gavorrano.

I vigili del fuoco sono intervenuti per strutture verticali pericolanti, alberi pericolanti e alberi abbattuti appunto dal forte vento di libeccio. Non si registrano feriti.

Stessa situazione si è verificata a partire dal pomeriggio di ieri anche in provincia di Lucca e Massa Carrara. 

Come riferito dal presidente della Regione, Eugenio Giani, il vento ha raggiunto i 136 km/h alla Gorgona, 130 km/h a Castelnuovo Val di Cecina. Nelle prossime tre ore ancora vento forte fino a circa 100-110 km/h sulla costa, fino a 80-90 km/h nelle aree interne. Alla Gorgona si sono viste onde alte fino a 5 metri.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
14.1 ° C
14.5 °
13.4 °
81 %
3.6kmh
20 %
Ven
21 °
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
18 °
Mar
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1978)ultimora (1343)vid (292)tec (80)sport (67)Lav (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati