Alba di incidenti a Grosseto: due in elisoccorso in ospedale

GROSSETO – Due incidenti gravi nella notte appena trascorsa a Grosseto.

Il primo si è verificato in via Castiglionese e ha visto il coinvolgimento di un’auto intorno alle 3,45 del mattino. Il conducente di un’auto, un 45enne, è stato trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso dall’elisoccorso Pegaso dopo aver perso il controllo dell’auto ed essersi schiantato a bordo strada in via Castiglionese. Sul posto, oltre a vigili del fuoco e forze dell’ordine, l’auto medica di Grosseto e la Blsd della Misericordia di Grosseto.

Poco prima delle 5 un altro incidente si è verificato sulla provinciale 154. Anche in questo caso l’incidente è stato autonomo e la paziente di 43 anni è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Misericordia da Pegaso. Sul posto vigili del fuoco, forze dell’ordine, auto medica di Grosseto e ambulanza Blsd della Misericordia di Grosseto.