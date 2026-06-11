Bambini su misura? L’editing genetico arriva a una nuova scoperta e fa già paura

Siamo entrati in una nuova era della medicina, un territorio in cui la capacità dell’uomo di manipolare la propria biologia ha raggiunto una precisione maniacale che proietta ombre inquietanti sul futuro della nostra specie. Nei laboratori della Columbia University, un gruppo di scienziati guidato dal biologo Dieter Egli ha appena dimostrato che è tecnicamente possibile “riscrivere” il Dna di embrioni umani con un’accuratezza senza precedenti. Ma questa non è solo una storia di successo scientifico; è il racconto di una scoperta che sta riaccendendo timori etici mai sopiti e il sospetto che la corsa verso i “bambini su misura” sia appena accelerata bruscamente.

Dalle “forbici” alla “matita”: il salto tecnologico

Per capire perché questa scoperta sia diversa dalle precedenti, bisogna fare un passo indietro. Fino a poco tempo fa, lo strumento principale per modificare il Dna era la tecnologia Crispr-Cas9, spesso descritta come una sorta di “forbice molecolare”. Essa agisce tagliando entrambi i filamenti della doppia elica del Dna per eliminare o sostituire geni difettosi.

Tuttavia, quando applicata agli embrioni umani, questa tecnica si è rivelata brutale. Nel 2020, lo stesso Dieter Egli aveva dimostrato che Crispr causava danni catastrofici: nel tentativo di riparare un gene, l’embrione spesso finiva per distruggere interi cromosomi o perdere enormi porzioni di codice genetico. Era come cercare di correggere un errore di battitura in un libro usando un machete.

La svolta di oggi si chiama “base editing” (editing delle basi). Invece di tagliare il Dna, questa tecnica agisce come una matita di precisione. Il sistema effettua solo un piccolo graffio su un singolo filamento e utilizza un enzima per trasformare chimicamente una singola “lettera” genetica in un’altra senza spezzare l’architettura della cellula. Per la prima volta, i ricercatori sono riusciti a modificare geni negli embrioni senza rilevare quei danni strutturali che rendevano la vecchia tecnica troppo pericolosa per un uso clinico.

Cosa hanno fatto gli scienziati?

Il team della Columbia ha lavorato su embrioni (donati per la ricerca e non destinati alla nascita) per correggere mutazioni legate a malattie concrete:

Colesterolo e infarti: i ricercatori hanno modificato il gene Pcsk9. Esistono varianti naturali di questo gene che, se inattivate, portano a livelli di colesterolo Ldl bassissimi e riducono drasticamente il rischio di infarto. Malattie del sangue: hanno intervenuto sui geni Hbg1 e Hbg2 per indurre la produzione di emoglobina fetale, una modifica che potrebbe curare in futuro patologie come l’anemia falciforme e la talassemia.

In alcuni esperimenti, sono riusciti a correggere due geni contemporaneamente nello stesso embrione, un traguardo tecnico che apre la porta alla manipolazione di tratti umani sempre più complessi.

Le barriere: perché non siamo ancora pronti

La ricerca – attualmente in fase di revisione per la pubblicazione ufficiale – evidenzia limiti che invitano però alla massima cautela. Il primo problema riguarda l’effetto “mosaico”: la modifica non è avvenuta in modo uniforme in tutte le cellule dell’embrione. Alcuni embrioni sono diventati dei “mosaici genetici”, dove alcune cellule avevano il gene corretto e altre quello originale difettoso. Se un bambino nascesse in queste condizioni, le conseguenze mediche potrebbero essere imprevedibili e gravi.

Poi c’è un tema di “tossicità”: nelle prime fasi dello studio, l’uso di molecole di Rna per trasportare lo strumento di editing ha causato l’arresto della crescita degli embrioni. Solo iniettando direttamente la proteina dell’editor gli scienziati sono riusciti a far sviluppare gli embrioni normalmente fino allo stadio di blastocisti (circa 100 cellule).

Molti esperti quindi avvertono che eventuali danni collaterali potrebbero non manifestarsi nell’embrione, ma solo anni dopo la nascita del bambino.

Perché questa scoperta fa paura?

La vera polemica non riguarda la capacità di curare malattie, ma il timore che questa tecnologia diventi un “manuale d’uso” per potenziare gli esseri umani. Fyodor Urnov, uno dei massimi esperti mondiali di genetica molecolare alla University of California, Berkeley, ha lanciato sulla rivista Nature un allarme durissimo: ha definito questo studio “una soluzione in cerca di un problema”. Urnov sostiene che per evitare malattie ereditarie esistono già tecniche sicure come lo screening embrionale in vitro, che permette di selezionare gli embrioni sani senza manipolarli. Secondo Urnov, l’unica vera utilità di perfezionare l’editing embrionale sarà quella di permettere il “miglioramento dei bambini”.

A soffiare sul fuoco delle preoccupazioni è il coinvolgimento di Nucleus Genomics, un’azienda privata che ha collaborato allo studio. La società offre già test per prevedere tratti complessi come l’altezza e l’intelligenza degli embrioni e parla apertamente di una futura piattaforma di “ottimizzazione genetica”. I critici temono che, una volta perfezionata la tecnica per curare il colesterolo, il passo successivo sarà vendere ai genitori più ricchi la possibilità di scegliere il colore degli occhi, la statura o le capacità cognitive dei figli.

Il ricordo del caso cinese del 2018, quando lo scienziato He Jiankui annunciò la nascita dei primi bambini modificati geneticamente con la vecchia Crispr (finendo poi in prigione per tre anni), è ancora una ferita aperta nella comunità scientifica. Oggi, la nuova scoperta della Columbia dimostra che quella che era una sperimentazione sconsiderata sta diventando una tecnologia di precisione chirurgica. Ma Dieter Egli difende il suo lavoro sostenendo che è più logico correggere una mutazione in una singola cellula embrionale piuttosto che cercare di curare un adulto, dove l’errore genetico si è già replicato in miliardi di cellule. Tuttavia, ammette che la scienza può solo fornire i dati; spetta alla società decidere dove fermarsi.

In sintesi, siamo di fronte a un bivio: usare questa “matita atomica” per eliminare sofferenze e malattie o permettere che diventi lo strumento per una nuova eugenetica commerciale? La tecnica ha dimostrato di poterlo fare; l’etica non ha ancora deciso se permetterlo o meno.

—

Fertilità

content.lab@adnkronos.com (Redazione)