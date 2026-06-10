Finlandia, musica classica per allontanare i giovani dalle spiagge

In Finlandia la autorità locali stanno usando la musica classica per allontanare i giovani dalle spiagge. L’obiettivo è ridurre comportamenti antisociali, come il vandalismo, il consumo di alcol e il disturbo della quiete pubblica, che spesso si verificano quando gruppi di giovani si radunano in questi luoghi anche per festeggiare la fine della scuola.

Una strategia a dir poco particolare che la città di Espoo, vicino a Helsinki, ha introdotto già da sei anni, con risultati che hanno attirato l’attenzione di altri Paesi.

Musica classica per allontanare i giovani

L’uso della musica classica in questo contesto sfrutta il fatto che molti giovani potrebbero trovarla poco attraente o addirittura irritante, portandoli a spostarsi altrove. Questo approccio ha già dimostrato di avere un discreto successo in altre parti del mondo, come nel Regno Unito e in Australia, dove si utilizza la musica classica in stazioni ferroviarie e parchi pubblici per dissuadere i giovani dal radunarsi.

Un funzionario della polizia di Espoo ha dichiarato: “La musica classica crea un ambiente che non è attraente per i giovani che cercano di fare festa. Abbiamo notato un significativo calo di presenze nei luoghi dove la musica viene diffusa”. La scelta di brani di compositori come Strauss, Vivaldi e Schubert mira a creare un’atmosfera serena che mal si adatta alle attività rumorose e disordinate che spesso caratterizzano i raduni di giovani.

Le reazioni della comunità

Le reazioni della comunità a questa iniziativa sono state di segno opposto.

Alcuni residenti hanno accolto positivamente la misura, vedendola come un modo efficace per migliorare la sicurezza e la tranquillità nelle loro aree. Altri, tuttavia, hanno sollevato preoccupazioni riguardo al fatto che questa soluzione possa semplicemente spostare il problema altrove senza affrontare le cause sottostanti del comportamento giovanile.

Si rischia, inoltre, di far sentire ancora più esclusi i giovani la cui voce, già ora, resta troppo spesso inaudita.

Un ventenne residente a Espoo ha affermato: “È fastidioso sentirsi come se stessimo violando una sala da concerto ogni volta che ci raduniamo. Capisco il motivo, ma è un po’ esagerato.” Altri giovani, tuttavia, hanno accettato la decisione con un certo umorismo, considerandola un incentivo a cercare nuove aree dove potersi incontrare senza interferenze.

Effetti della misura

La strategia ha avuto effetti positivi non solo sulla riduzione dei disordini, ma ha anche incrementato la percezione di sicurezza tra i residenti. Secondo il funzionario di polizia già citato “I residenti apprezzano la tranquillità e hanno espresso sostegno per questa iniziativa. Inoltre, l’uso della musica classica ci permette di affrontare il problema senza ricorrere a misure più severe o conflittuali.”

L’uso della musica classica come deterrente ha anche suscitato dibattiti sul rispetto dei gusti musicali e delle libertà personali. Alcuni critici sostengono che questa tattica potrebbe essere vista come una forma di manipolazione o coercizione, piuttosto che una soluzione a lungo termine ai problemi sociali.

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Giovani

giovanni.palmisano@adnkronos.com (Giovanni Palmisano)