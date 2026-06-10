Se il “Ciao” non ti viene… ci pensa l’algoritmo

Fissi lo schermo. Il suo profilo è perfetto, ma le tue dita sono paralizzate. “Ciao” sembra banale. “Ehi” è troppo freddo. La battuta simpatica? Un rischio enorme. In quel silenzio digitale si consuma il dramma di un’intera generazione: quella che vuole disperatamente l’amore, ma ha perso le istruzioni per andarselo a prendere. Non preoccuparti, non sei solo: e anche qui ci pensa l’Intelligenza artificiale a scriverti il copione.

Iperconnessi, ma soli

Mentre i social media ci vendono l’illusione di una festa perenne, la realtà nelle camerette degli italiani è ben diversa. Un’indagine recente di Bva Doxa ha rilevato che il 45% dei giovani italiani (nati tra il 1997 e il 2012) ammette di sentirsi spesso, se non sempre, solo. È un dato che supera di gran lunga la media globale del 34%, segnando una specificità tutta nostrana del disagio.

Questa “generazione sola” vive una frattura profonda tra la vita online e quella reale. La pressione di dover apparire perfetti, alimentata dai feed di Instagram e TikTok, genera un senso di inadeguatezza che paralizza l’azione. Per i ragazzi, in particolare, pesa come un macigno lo stigma legato alla solitudine affettiva: ammettere di non avere nessuno con cui uscire è diventato l’ultimo tabù.

Le 1.000 ore perdute

Perché è diventato così difficile? Jackie Jantos, direttrice e Ceo di Hinge, ha fornito alla Bbc una spiegazione numerica preoccupante: i ventenni di oggi trascorrono circa 1.000 ore in meno all’anno in compagnia di altre persone rispetto ai loro coetanei di vent’anni fa. Facendo un rapido calcolo, sono oltre due ore al giorno sottratte al contatto umano diretto per essere investite in solitarie sessioni di scrolling.

La pandemia di Covid-19 è stata il colpo di grazia. Ha interrotto quegli anni formativi, come l’adolescenza e la prima giovinezza, in cui normalmente si impara l’alfabeto del corteggiamento. “Quegli anni in cui sperimenti come presentarti, come flirtare, come gestire l’intimità… per molti sono stati semplicemente cancellati”, spiega Jantos. Il risultato? Una generazione che sa come gestire un algoritmo, ma trema davanti a uno sguardo.

L’Ai e il corteggiamento 5.0

In questo scenario di “analfabetismo sentimentale”, le app di incontri stanno cambiando pelle. Hinge ha introdotto funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che fungono da veri e propri coach. L’Ai può revisionare il tuo profilo per renderlo più accattivante o generare dei “prompt” (spunti di conversazione) per aiutarti a rompere il ghiaccio.

L’idea non è quella di far parlare due robot tra loro, ma di usare la tecnologia come uno scudo contro l’ansia da prestazione. Jantos difende queste funzioni: “Non si tratta di scrivere le parole al posto tuo, ma di aiutarti a esprimere chi sei veramente”. L’obiettivo finale resta il motto dell’app: “Progettata per essere eliminata”, ovvero favorire relazioni a lungo termine che permettano di chiudere l’account per sempre.

Il burnout da dating app

Non è tutto oro quello che luccica. Molti esperti parlano di un crescente “dating app burnout”. Le piattaforme avevano promesso un accesso infinito a potenziali partner, risparmiandoci il dolore del rifiuto. Ma la realtà è diversa: senza i segnali sociali del corpo e della voce, scegliere un partner su un’app diventa più simile a una scommessa al buio che a un incontro elettivo. I numeri confermano questa stanchezza: se Hinge cresce, la storica rivale Tinder ha iniziato a perdere terreno, segnando un calo significativo. La sensazione è che il modello “quantità sopra qualità” stia iniziando a mostrare la corda.

Dalla birra alla panca piana

A complicare il quadro c’è un radicale cambio di stile di vita della Gen Z. I giovani di oggi sono sempre meno attratti dalla “cultura del bere”. Il venerdì sera, invece di cercare l’anima gemella in un bar affollato con un cocktail in mano, è molto più probabile trovarli in palestra a sollevare pesi.

Questo spostamento verso uno stile di vita più salutista riduce le occasioni di incontro casuale e organico. Se non ci si incontra più nei bar e se la timidezza impedisce di approcciare in palestra, lo smartphone diventa, paradossalmente, l’unico ponte rimasto.

In conclusione, se da un lato l’intelligenza artificiale ci aiuterà a scrivere il primo “Ciao”, dall’altro la vera sfida sarà rimettere il telefono in tasca e riscoprire il brivido (e la bellezza) di un imbarazzato silenzio in presenza. Perché, algoritmo o no, l’amore ha ancora bisogno di due sguardi che si incrociano fuori da uno schermo.

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Giovani

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