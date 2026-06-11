Vance contro Kamala Harris e le donne senza figli

Jd Vance potrebbe essere il prossimo vicepresidente degli Stati Uniti, con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Kamala Harris, ormai con buonissime probabilità, è la candidata Democratica che contenderà nei prossimi 105 giorni l’elezione alla Presidenza degli Stati Uniti proprio a Trump. Vance, in un’intervista rilasciata nel 2022 a Fox News quando era in corsa per il Senato, ha parlato di Kamala Harris usando parole che un tweet di Ron Filipkowski, direttore del sito di notizie liberale MeidasTouch.com, ha reso virali in queste ore. Sono parole che pesano perché sono rivolte non solo a una avversaria politica ma a tutte le donne americane senza figli.

JD Vance says women who haven’t given birth like Kamala Harris are “childless cat ladies who are miserable at their own lives,” and have “no direct stake” in America. pic.twitter.com/3DJY3pQTGe — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) July 22, 2024

La vicepresidente degli Stati Uniti, ora in corsa per la Casa Bianca, e tutte le donne senza figli vengono descritte come “un gruppo di gattare, che sono infelici nella propria vita” e che “vogliono rendere il resto del Paese altrettanto infelice”. Non solo. Non ha senso consegnare il Paese a persone senza figli come Kamala Harris, ha aggiunto Vance, perché “non hanno realmente un interesse diretto” nel costruirne il futuro.

Le reazioni degli utenti di X, anche quelli che si professano di fede Repubblicana, sono quasi tutte dalla stessa parte: Vance ha espresso un pensiero inaccettabile e riprovevole. Le ragioni sono evidenti, da tutti i punti di vista possibili. Perché è offensivo, e difficilmente definibile senza insulti all’intelligenza di chi lo propone, l’accostamento di donne senza figli e “gattare infelici”. Perché non ha senso legare la maternità alle capacità politiche di una donna, perché non ha senso pensare che chi non ha figli non abbia il diritto di fare politica o abbia meno interesse di chi ha figli nel costruire il futuro del proprio Paese.

Poi, solo dopo, viene anche la politica. E il pensiero di Vance è un pensiero che taglia fuori dal suo potenziale consenso tutte le persone che non possono accettare le sue parole. E dato che sono tante, l’uscita del candidato vicepresidente Vance non fa bene né alla corsa di Trump né alla tenuta dell’elettorato repubblicano. (Di Fabio Insenga)

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