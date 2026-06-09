Alice Weidel (Afd) decolla sui social. L’impatto digitale dei leader tedeschi a un mese dalle elezioni

Uno studio pubblicato da Arcadia, società di comunicazione guidata da Domenico Giordano, analizza l’impatto digitale dei principali leader politici tedeschi nel periodo compreso tra il 26 dicembre 2024 e il 23 gennaio 2025, evidenziando la crescente influenza di Alice Weidel, leader dell’AfD, sui social media. Utilizzando strumenti come Fanpage Karma e Digimind, il report offre una panoramica dettagliata delle performance digitali in termini di nuovi follower, interazioni e menzioni.

Crescita dei follower: Alice Weidel in testa

Nel periodo analizzato, Alice Weidel ha registrato un incremento eccezionale di follower, acquisendo 318.000 nuovi iscritti su X (precedentemente Twitter) e 112.000 su TikTok. Questo risultato la pone in netto vantaggio rispetto agli altri leader politici. Un momento chiave di questa crescita si è verificato il 9 gennaio 2025, durante una live su X con Elon Musk, che ha coinciso con un picco di 135.000 nuovi follower in un solo giorno.

Anche Robert Habeck, leader dei Verdi, ha mostrato una crescita significativa, soprattutto su Instagram, con un aumento di 82.000 follower. Al contrario, Friedrich Merz, capo della CDU, ha ottenuto risultati più modesti, con un massimo di 15.000 nuovi follower su X. Olaf Scholz, cancelliere social-democratico, si distingue per la sua scarsa presenza nelle classifiche di crescita.

Interazioni sui social: il dominio di Alice Weidel

Alice Weidel ha consolidato la sua leadership anche in termini di interazioni, totalizzando 2,6 milioni di reazioni su 159 post pubblicati su X. Anche Robert Habeck si è distinto per il coinvolgimento generato su Instagram, con quasi un milione di interazioni (948.000). Tuttavia, Olaf Scholz si posiziona all’ultimo posto, raccogliendo appena 23.000 interazioni su X.

Percentuali di engagement

Le percentuali di engagement riflettono un quadro chiaro: Robert Habeck e Alice Weidel dominano con rispettivamente il 49% e il 20%. Questo dato evidenzia la capacità di coinvolgimento dei due leader, mentre Friedrich Merz e Olaf Scholz restano distanti.

Menzioni online: l’influenza di Elon Musk

Il report sottolinea come i picchi di menzioni online per Alice Weidel coincidano con la sua collaborazione con Elon Musk. Con 213.000 menzioni totali, Weidel supera nettamente Robert Habeck (93.000) e Friedrich Merz (38.000). Olaf Scholz, con appena 26.000 menzioni, conferma la sua difficoltà nel catalizzare l’attenzione digitale.

Conclusioni

L’analisi evidenzia un panorama politico tedesco in cui l’attenzione e il coinvolgimento digitale si concentrano principalmente su Alice Weidel e Robert Habeck, mentre Olaf Scholz fatica a emergere. Il ruolo dei social media, amplificato da figure come Elon Musk, sembra destinato a giocare un ruolo cruciale nelle prossime elezioni politiche.

—

Politics

content.lab@adnkronos.com (Redazione)