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La Francia accelera sull’AI. E l’Italia? – Ascolta

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La Francia ha una strategia che unisce investimenti privati, intervento pubblico, energia e infrastrutture. Il maxi piano di SoftBank, fino a 75 miliardi di euro per i data center conferma l’ambizione di Parigi di diventare il principale hub europeo del settore. Il confronto con l’Italia, con i numeri di The European House-Ambrosetti, mostra un Paese ricco di eccellenze regionali, dalla Lombardia all’Emilia-Romagna al Lazio, ma ancora frenato da divari territoriali, carenza di capitale umano e mancanza di una regia nazionale davvero integrata.

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