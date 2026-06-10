19.8 C
Firenze
mercoledì 10 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Perché Trump ce l’ha così tanto con la Svizzera? Dazi al 39%, e ora Berna sogna l’Europa

Euro Zoom
REDAZIONE
REDAZIONE
4 ' di lettura

Mentre i fuochi d’artificio e le celebrazioni illuminavano le Alpi per il primo agosto, Festa Nazionale elvetica, a rovinare la festa è arrivata la decisione di Donald Trump: il presidente degli Stati Uniti ha annunciato dazi del 39% su tutte le importazioni dalla Svizzera, uno dei tassi più alti imposti finora nella sua guerra commerciale globale. Per un Paese esportatore come la Svizzera, è uno schiaffo in pieno volto.

La delusione del governo e lo smacco diplomatico

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter, ha cercato di mantenere un tono istituzionale parlando alla nazione dal celebre prato del Rütli, luogo simbolico della nascita della Svizzera. Ma il senso di frustrazione era evidente: “La Svizzera è abituata alle tempeste”, ha detto, “ma oggi celebriamo il nostro giorno, il giorno del popolo svizzero”. Il tentativo di scongiurare la misura con una telefonata personale a Trump, nella notte precedente l’annuncio, non ha prodotto alcun effetto.

Le ragioni (vere o presunte) di Trump

Secondo l’amministrazione statunitense, la Svizzera avrebbe rifiutato di ridurre le sue barriere commerciali e non avrebbe fornito “concessioni significative”. Il rappresentante commerciale USA, Jamieson Greer, ha spiegato che “la Svizzera esporta enormi quantità di prodotti farmaceutici negli Stati Uniti” e che “vogliamo produrre quei farmaci in casa nostra”. Ma il dato più controverso è il surplus commerciale elvetico con gli USA: circa 38 miliardi di franchi nel 2024. Una cifra che ha probabilmente irritato Trump, da sempre attento a riequilibrare le bilance commerciali.

L’industria in allarme: decine di migliaia di posti a rischio

Le reazioni dell’industria svizzera sono state immediate. Swissmem, l’associazione che rappresenta i settori della meccanica e dell’elettronica, ha parlato di “shock totale”, stimando che i nuovi dazi potrebbero mettere a rischio decine di migliaia di posti di lavoro. Jean-Philippe Kohl, vicedirettore di Swissmem, ha definito le tariffe “arbitrarie e senza fondamento razionale”. L’economia elvetica, già sotto pressione per il salvataggio di Credit Suisse e per i requisiti di capitale richiesti a UBS, riceve così un nuovo colpo.

Il caso farmaceutico e l’ombra di nuovi dazi

Per ora, i grandi gruppi farmaceutici come Roche e Novartis sembrano esclusi dall’aliquota del 39%. Ma Trump ha avviato un’indagine di sicurezza nazionale (Sezione 232) sull’intero settore farmaceutico, con la possibilità di imporre dazi aggiuntivi fino al 200%. Il settore, avverte l’associazione Scienceindustries, è parte di catene di approvvigionamento globali e un’interruzione potrebbe avere conseguenze drammatiche anche per i pazienti statunitensi.

Secondo Switzerland Global Enterprise, il nuovo schema tariffario degli Stati Uniti – entrato in vigore gradualmente a partire da marzo – prevede dazi aggiuntivi sui settori chiave per l’economia svizzera:

  • Acciaio e alluminio: dazi già attivi dal 12 marzo 2025 senza eccezioni.
  • Veicoli e componenti auto: dal 3 aprile al 25% sulle auto e dal 3 maggio anche sui ricambi.
  • Orologeria, meccanica e alta gamma: colpiti dal nuovo dazio del 39%, salito dal 31% precedente.
  • Prodotti con contenuto USA: soggetti a dazio solo sulla quota non americana del valore.
  • Spedizioni postali: abolita l’esenzione doganale per merci sotto gli 800 dollari.

Esclusi invece da queste misure, per ora, semiconduttori, smartphone e alcune categorie di elettronica, oltre a beni già soggetti a dazi su acciaio, auto o elencati in allegati speciali del provvedimento presidenziale.

Un errore di calcolo politico

Fino a poche settimane fa, il governo svizzero era convinto di aver raggiunto un’intesa di principio con Washington. Il 16 luglio era stato approvato a Berna un testo quadro, che sembrava preludere a un accordo commerciale. Ma il segnale dalla Casa Bianca non è mai arrivato. Ora si apre un momento di seria riflessione politica, mentre gli analisti parlano apertamente di fallimento negoziale e danno la colpa a un eccesso di ottimismo.

Una lezione geopolitica: la Svizzera guarda all’Europa

Il ministro della giustizia Beat Jans, intervenuto alle celebrazioni di Schaffhausen, vicino al confine tedesco, ha tratto una conclusione netta: “La casa della Svizzera è in Europa. E oggi lo sentiamo più che mai”. Un messaggio chiaro in un Paese tradizionalmente neutrale e prudente, ma sempre più esposto alle turbolenze geopolitiche.

Umiliazione simbolica, oltre che economica

L’ironia amara della presidente Keller-Sutter, che ha scherzato sul fatto che Trump pensasse che “1291” fosse il nuovo tasso doganale, ha suscitato qualche risata. Ma la realtà è che la Svizzera, settimo investitore diretto negli USA, non si aspettava di finire nel mirino. E ora dovrà decidere se piegarsi a nuove richieste americane o cercare sponde altrove.

Berna nella trappola del bilateralismo trumpiano

La decisione americana di imporre dazi così alti alla Svizzera rivela quanto poco contino, nell’attuale scenario, i buoni rapporti personali, le promesse diplomatiche o gli investimenti passati. L’America di Trump negozia da posizioni di forza, spesso improvvisando. E anche un Paese ricco, stabile e pacifico come la Svizzera può scoprire di essere solo un altro bersaglio in una strategia più ampia: quella del potere economico come leva di dominio geopolitico.

Foto di Dino Reichmuth su Unsplash

Imprese

content.lab@adnkronos.com (Redazione)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Euro Zoom

Accise e inflazione, “gli aumenti sul tabacco possono frenare la ripresa europea e favorire il mercato nero”. I numeri di Moscone (Ca’ Foscari)

Euro Zoom

Il grande equivoco europeo: non è un problema di soldi

Euro Zoom

Pubblicità politica, la svolta europea: obbligo di etichette e divieto di fondi esteri prima del voto

Euro Zoom

Buy European, l’equilibrio difficile tra autonomia e mercato aperto: due visioni a confronto

Euro Zoom

Tabacco, l’Ue divisa in vista della Cop11: trapela la proposta di vietare le sigarette con filtro (95% del totale)

Euro Zoom

L’Europa non può aprire le porte ai combattenti di Putin. Scrive il ministro degli Esteri dell’Estonia

Euro Zoom

Governo Babiš 2.0? La Repubblica ceca va alle urne tra tycoon euroscettici, partiti pro-Ue e l’incognita Ucraina

Euro Zoom

Fumo, scienza e politica: 23 esperti scrivono a von der Leyen contro la “disinformazione” Ue sui prodotti alternativi alle sigarette

Euro Zoom

Supermercati, Chiesa, social: la Moldova è diventata il laboratorio della guerra ibrida russa. L’analisi di Pugliese (Debunk.org) da Chisinau

Euro Zoom

La Cina e il 15° Piano Quinquennale: transizione energetica, picco del petrolio e nuove frontiere tecnologiche

Euro Zoom

Data Act, la svolta europea sull’accesso ai dati. L’analisi di Giulia Mariuz (Hogan Lovells)

Euro Zoom

Digital omnibus, parla il presidente di Anitec-Assinform Massimo Dal Checco: “Semplificare le regole serve a liberare investimenti e innovazione”

Carica altri
Firenze
poche nuvole
19.8 ° C
20 °
17.1 °
49 %
0.9kmh
19 %
Mer
28 °
Gio
26 °
Ven
30 °
Sab
33 °
Dom
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2017)Eurofocus (1348)ultimora (1089)Video Adnkronos (323)ImmediaPress (291)sport (110)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati