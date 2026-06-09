Se le regole europee sui minori aiutano le big tech americane

L’Europa vuole proteggere i minori online, ma rischia di rafforzare le stesse grandi piattaforme che dovrebbero essere limitate. Ancora una volta la regolamentazione Ue potrebbe collidere con la competitività aziendale europea in un campo, quello tecnologico, dove il gap con Usa è già un abisso.

Infatti, i costi e gli aggiustamenti tecnici necessari per rispettare le normative europee sono sostenibili per i giganti tecnologici americani, ma possono essere un muro insormontabile per le piattaforme più piccole e le startup.

La correlazione è stata descritta da Rose Wang, Coo di Bluesky, il social network decentralizzato che ha da poco superato i 44 milioni di utenti. Durante l’evento Sxsw London di inizio giugno, la Coo ha spiegato che le normative severe sui minori, per quanto mosse da buone intenzioni, impongono alle piattaforme minori un onere economico e tecnico sproporzionato rispetto alla loro struttura. Anche Bluesky è una società statunitense, ma le sue dimensioni non sono paragonabili a quelle di Meta, X, TikTok e gli altri giganti del settore.

Il peso della compliance sui piccoli operatori

L’argomento centrale di Wang, citato da Cnbc, è semplice: una piattaforma come Bluesky, che opera con poche decine di dipendenti, si trova a dover implementare complessi sistemi di verifica dell’età alle stesse condizioni di un’azienda come Meta, che dispone di migliaia di addetti dedicati alla sicurezza, alla moderazione e alla conformità legale.

“Le piattaforme più piccole, che spesso operano con capitale limitato, potrebbero faticare a investire nei sofisticati sistemi di verifica dell’età e di moderazione richiesti dai regolatori”, ha detto la direttrice operativa. Questo squilibrio rischia di creare un fossato protettivo attorno alle big tech già affermate: solo chi ha enormi risorse può permettersi di stare sul mercato rispettando le regole.

Bluesky non chiede di annullare la tutela dei minori. Quello che propone è una regolamentazione proporzionata e un dialogo più diretto tra le autorità e i piccoli operatori.

La protezione dei minori online potrebbe alimentare la disumanizzazione di queste piattaforme. Come ricorda Wang, infatti, il panorama dei social media è oggi “nelle mani di troppe poche aziende” che sono diventate essenzialmente “aziende di intelligenza artificiale a tutti gli effetti“, in grado di ottimizzare i propri algoritmi per massimizzare il coinvolgimento a scapito della qualità della community.

L’architettura tecnica di Bruxelles

Le soluzioni per controllare l’età di chi accede alle piattaforme sono già in fase avanzata. La Commissione europea ha definito un’infrastruttura tecnica, chiamata blueprint, per dimostrare che un utente ha più di 18 anni senza rivelarne l’identità completa o altri dati personali.

A fine aprile 2026, Bruxelles ha adottato una raccomandazione per spingere gli Stati membri a integrare sistemi di verifica dell’età, possibilmente in collegamento con il portafoglio di identità digitale europeo, entro la fine dell’anno. La soluzione è attualmente in fase pilota in Italia, Francia, Spagna, Grecia e Danimarca con l’obiettivo di costruire un modello uniforme per tutta l’Unione e obbligatorio per gli operatori.

Un mercato protetto o bloccato?

Il tema si inserisce in una spinta globale che sta prendendo sempre più velocità. A dicembre 2025, l’Australia ha varato un divieto totale di accesso ai social per i minori di 16 anni, minacciando le aziende inadempienti con sanzioni fino a quasi 50 milioni di dollari australiani. Anche Malesia e Spagna hanno adottato misure restrittive simili, mentre altri governi europei stanno mettendo a punto la propria legislazione nazionale.

Giova sottolineare che l’integrazione dei sistemi di verifica dell’età, la conservazione sicura dei consensi genitoriali e la gestione dei rischi associati non richiedono solo tecnologie sofisticate, ma continui aggiornamenti legali e organizzativi.

I colossi come Meta, Google o TikTok hanno l’architettura tecnica e legale per assorbire questi oneri come normali costi aziendali, ma per un nuovo operatore europeo (o una piccola impresa), invece, il rispetto di queste norme potrebbe essere uno sforzo sproporzionato.

La sfida per l’Europa è limitare l’influenza delle grandi piattaforme americane sui ragazzi senza creare un mercato in cui solo i giganti possono sopravvivere.

In pratica, Bruxelles deve evitare di farsi autogol come successo nel settore automobilistico, dove ha deciso di incentivare l’elettrificazione senza fare i conti con la propria realtà industriale, impreparata al grande salto richiesto. Il risultato è stato lo stradominio di Pechino, che ha messo in crisi l’automotive europea provocando persino un parziale dietrofront normativo dell’Ue.

—

Imprese

content.lab@adnkronos.com (Redazione)