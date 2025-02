Seafood from Norway e Poke Sun-Rice: il salmone norvegese protagonista del poke più colorato d’Italia

(Adnkronos) –

Milano, 18 febbraio 2025 – Poke Sun-Rice,catena di pokeria nata in Veneto nel 2019 con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano grazie alle sue bowl colorate e originali, e Norwegian Seafood Council –ente promotore del marchio di origine “Seafood from Norway”, simbolo di origine e qualità per tutti i prodotti ittici norvegesi – annunciano la nuova collaborazione all’insegna di una cucina salutare e gustosa.

rispondere alla crescente domanda dei consumatori per prodotti sempre più sicuri e di alta qualità, con una filiera trasparente e tracciabile, a partire da gennaio e per tutto il 2025, le proposte di poke bowl di Poke Sun-Rice a base di salmone norvegese saranno accompagnate dalla certificazione di origine Seafood from Norway. Il salmone norvegese rappresenta infatti, grazie alla sua carne soda, il sapore delicato e le elevate proprietà nutritive, l’ingrediente perfetto per una bowl dal sapore unico e di alta qualità.

Il poke è diventato una scelta alimentare sempre più frequente tra gli italiani. Ciò che viene maggiormente riconosciuto al piatto originario delle Hawaii è la versatilità che offre, che permette di essere mangiato più volte nell’arco del mese o della settimana, con gusti però completamente diversi, oltre naturalmente agli aspetti nutrizionali bilanciati e adatti per una corretta dieta alimentare. Che sia selezionato crudo o cotto, il salmone norvegese si adatta infatti a ogni palato ed è ottimo per ogni accostamento, grazie alle sue qualità e proprietà benefiche: ricco di acidi grassi polinsaturi Omega-3 che offrono una nutrita serie di effetti benefici sull’organismo, il salmone contiene proteine nobili, notevoli quantità di vitamine A, D, B12 e sali minerali, che favoriscono il reintegro delle energie e dei liquidi persi durante l’attività fisica Al fianco delle sempre più richieste opzioni vegetariane, vegane, e a base di carne, il poke preferito degli italiani si conferma essere infatti quello a base di salmone, un prodotto sano e versatile proprio come le poke bowl. “La nostra missione è quella di portare sulle tavole degli italiani prodotti ittici di altissima qualità e che rispettino i più alti criteri di sostenibilità, ma che, allo stesso tempo, garantiscano un gusto inimitabile, e il salmone norvegese è l’ideale”, afferma Tom-Jørgen Gangsø, Direttore Italia del Norwegian Seafood Council. “Un alimento la cui versatilità lo rende perfetto per il poke: per questo motivo, siamo convinti che l’originalità e la creatività dell’offerta di Poke Sun-Rice siano le caratteristiche perfette per esaltare il gusto del nostro salmone”.

Mario Antonio Traverso, CEO e Fondatore di Poke Sun-Rice: “La qualità degli ingredienti è per noi la parola chiave. Ogni nostra bowl è un omaggio alla freschezza, all’autenticità e alla passione per il cibo sano e gustoso. Siamo convinti che il vero benessere passi anche attraverso un’alimentazione equilibrata, e il salmone norvegese è l’ingrediente perfetto per offrire ai nostri clienti la perfetta pausa, gustosa e colorata”. Sano, appetitoso, ma non solo: il salmone norvegese, infatti, è anche e soprattutto un prodotto sostenibile, valore a cui gli italiani prestano sempre maggiore attenzione. Grazie al marchio “Seafood from Norway”, che indica l’origine dei prodotti ittici dalla Norvegia, terra che unisce in un perfetto equilibrio eccellenza produttiva e tutela ambientale, il salmone norvegese non è solo sinonimo di qualità ma rappresenta un prodotto sicuro, tracciabile e rispettoso dell’ecosistema marino. Infinite combinazioni per un piacere senza fine: questo l’obiettivo della partnership, perfetta per soddisfare ogni palato!

NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL

Il Norwegian Seafood Council (NSC) è un ente fondato dal Ministero della Pesca nel 1991 con sede centrale a Tromsø, avente il compito di collaborare e supportare il settore della pesca e dell’acquacoltura in Norvegia per sviluppare mercati per il pesce e divulgarne la cultura attraverso attività di marketing e di informazione. NSC, finanziato dall’industria ittica norvegese, agisce anche da organismo di consulenza per il Ministero norvegese del Commercio, dell’Industria e della Pesca, e rappresenta con orgoglio il marchio d’origine Seafood from Norway, simbolo di origine di tutti i prodotti ittici norvegesi. È presente in 15 mercati, tra cui Italia, Francia, Spagna, Italia, Giappone, Brasile, Stati Uniti e Cina, con circa 80 dipendenti. Seguici sui nostri canali: https://www.pescenorvegese.it/ | Instagram | Facebook



POKE SUN-RICE

Poke Sun-Rice nasce nel 2019 in Veneto, per promuovere uno stile di vita sano, colorato e, grazie ad una ricetta speciale, extra tasty. Poke Sun-Rice, che conta in tutta Italia 25 punti vendita e 151 dipendenti, è parte di TBT Food, gruppo specializzato in food e retail in Italia e con un prossimo progetto rivolto anche al mercato estero. Per maggiori informazioni: https://pokesunrice.com/



