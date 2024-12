Un’altra straordinaria stagione volge al termine al Parco San Marco Hotels & Beach Resort

(Adnkronos) –

Lago di Lugano, 9 novembre 2024 – Il Parco San Marco Hotels & Beach Resort, rinomato rifugio di benessere sulle incantevoli rive del Lago di Lugano, ha concluso con successo la sua stagione 2024, lo scorso 3 novembre. Questo traguardo segna un ulteriore anno di crescita e soddisfazioni, confermando ancora una volta il Resort come una delle destinazioni preferite in Europa per gli amanti del relax, della buona cucina e delle esperienze su misura. Tuttavia, il Parco San Marco riaprirà le sue porte in occasione delle festività natalizie, dal 20 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025, regalando ai propri ospiti un’atmosfera magica e un programma esclusivo pensato per celebrare al meglio il periodo più festoso dell’anno.

Un Capodanno da sogno: stile e glamour ispirati a Casino Royale

Tra gli eventi clou del periodo natalizio spicca il Cenone di Capodanno, ispirato all’eleganza e al fascino di Casino Royale. Una serata straordinaria che unirà raffinati menu, emozionanti giochi da casinò (a solo scopo di intrattenimento) e la musica dal vivo della band Mash Up. Gli ospiti potranno immergersi in un contesto esclusivo, con balli, divertimento e un dress code elegante che renderà l’esperienza ancora più memorabile. Inoltre, durante il soggiorno, sarà possibile visitare la storica Villa del Balbianello, aperta in via eccezionale, che ha fatto da sfondo a scene iconiche del film Casino Royale. Dopo le festività natalizie, il Parco San Marco tornerà ufficialmente operativo il 4 aprile 2025, pronto per accogliere gli ospiti in occasione delle vacanze pasquali di aprile e dare avvio a una nuova entusiasmante stagione turistica. “Chiudiamo la stagione 2024 con grande soddisfazione e con lo sguardo già rivolto alle nuove opportunità che ci attendono nel 2025,” dichiara Raimondo Sartorio, Managing Director della struttura. “Le festività natalizie rappresentano un’occasione speciale per tornare ad accogliere i nostri ospiti in un contesto unico e festoso. Il nostro obiettivo è continuare a offrire esperienze indimenticabili, valorizzando la straordinaria posizione e i servizi d’eccellenza del Parco San Marco.” Con una posizione mozzafiato direttamente sul Lago di Lugano, un’offerta di servizi completa che include strutture di lusso, ristoranti gourmet e centro benessere d’avanguardia, il Parco San Marco Hotels and Beach Resorts si conferma come una destinazione irrinunciabile per viaggiatori di ogni tipo.

Vision: Parco San Marco Hotels & Beach Resort punta a essere un simbolo di eccellenza nell’ospitalità di lusso nella regione tra il Lago di Lugano e il Lago di Como, contribuendo allo sviluppo del turismo nell’area insubrica.

Mission: il Resort si impegna a offrire esperienze su misura, combinando benessere, comfort e uno straordinario contesto naturale per soddisfare le esigenze di una clientela internazionale diversificata.

