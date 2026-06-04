Sardegna, squalo si avventa contro un turista di 28 anni e lo morde cinque volte

Momenti di puro terrore nelle acque della Gallura per un giovane francese di 28 anni, Giovanni Caselli, finito nel mirino di un predatore durante una nuotata. Come riporta Il Messaggero, l’episodio si è verificato nei pressi della spiaggia di Monti Russu, dove il ragazzo, residente a Sète, si trovava a diversi metri dalla riva per una sessione di allenamento intensivo in vista di una gara di triathlon. All’improvviso, un esemplare ravvicinato ha cambiato traiettoria puntando direttamente verso di lui. In quel momento uno squalo attacca un turista in Sardegna, colpendolo ripetutamente agli arti.

Secondo la ricostruzione dettagliata del quotidiano, l’animale non si è limitato a girare intorno al nuotatore, ma si è diretto immediatamente verso il suo corpo. Il giovane ha tentato di mantenere la calma iniziando a nuotare lentamente all’indietro sul dorso, ma il predatore lo ha raggiunto sferrando i primi colpi. Le urla di paura del ventottenne hanno agitato ulteriormente l’esemplare, identificato come uno squalo pinna nera di barriera, una specie che solitamente non mostra atteggiamenti aggressivi nei confronti degli esseri umani.

La reazione del predatore è diventata via via più violenta a ogni movimento in acqua del ragazzo, che ha iniziato a temere per la propria vita anche a causa del rischio della presenza di altri esemplari nelle vicinanze. Alla fine dello scontro si sono contati ben cinque morsi localizzati tra il polpaccio, il ginocchio e la mano. “Era come se mi stesse assaggiando”, ha dichiarato Caselli visibilmente scosso, descrivendo quei lunghi istanti in cui ha temuto il peggio a causa dell’aggressività insolita dell’animale.

Nonostante il forte choc e il terrore provato, il giovane è riuscito a mantenere la lucidità necessaria per continuare a muoversi verso il bagnasciuga e ha riguadagnato la terraferma da solo. Una volta al sicuro, i primi soccorsi hanno accertato che le lesioni riportate sulle gambe e sulla mano erano del tutto superficiali. Per questa ragione il ventottenne non ha avuto bisogno di alcun ricovero in ospedale. Il caso in cui uno squalo attacca un turista in Sardegna rappresenta un evento estremamente raro per la fauna marina dell’isola, dove questi animali difficilmente si spingono a ridosso dei bagnanti con tale insistenza.