FIAT accelera: leadership confermata in Italia

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FIAT e Fiat Professional consolidano la propria posizione al vertice del mercato italiano anche nel mese di maggio. Secondo i dati elaborati da Dataforce, i due marchi hanno totalizzato 18.799 immatricolazioni, raggiungendo una quota dell’11,3%, in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2025.

Il risultato assume ancora più valore osservando l’andamento dei primi cinque mesi dell’anno. Da gennaio a maggio, infatti, FIAT e Fiat Professional hanno registrato complessivamente 112.270 immatricolazioni, pari a una quota del 12,9%, con un incremento di 1,4 punti percentuali rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

Nel mercato delle autovetture, FIAT mantiene la leadership sia nel mese di maggio sia nel cumulato annuale. Le immatricolazioni raggiungono quota 15.171 nel mese e 92.769 dall’inizio dell’anno, corrispondenti rispettivamente al 10,1% e all’11,7% del mercato nazionale.

Determinante il contributo della Pandina Hybrid, che con 8.977 immatricolazioni a maggio si conferma l’auto più venduta in Italia. Insieme alle 2.050 unità della 500 Hybrid, permette al marchio di superare il 50% di quota nel segmento delle citycar.

Molto positivo anche il percorso della Grande Panda, che nei primi cinque mesi del 2026 raggiunge 19.870 immatricolazioni. Il modello conquista così il primo posto nel segmento B delle berline e sale sul podio delle auto più vendute nel mercato italiano.

La leadership riguarda anche il settore dei veicoli commerciali leggeri. A maggio, Fiat Professional registra 3.628 immatricolazioni e una quota del 23,3%, mentre nel cumulato raggiunge 19.501 unità e il 24,9% del mercato.

A sostenere questi risultati contribuiscono modelli come Ducato, leader tra i Large Van, Doblò nel segmento Compact Van e Panda Van tra i veicoli derivati da autovettura.

Da segnalare inoltre il primato della Topolino nel comparto della micromobilità elettrica, con una quota del 36,2% nel mercato dei quadricicli leggeri a batteria.

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