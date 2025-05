Alla guida senza patente dell’auto senza assicurazione non si ferma all’alt: denunciato

Getting your Trinity Audio player ready...

SAN GIULIANO – La polizia municipale di San Giuliano Terme ha intercettato, dopo un inseguimento, una vettura che viaggiava illegalmente.

Il fatto si è consumato sull’Aurelia, nei pressi di via delle Murella a Madonna dell’Acqua, quando ad un posto di controllo un auto proveniente da nord non ha risposto all’alt dandosi alla fuga. A quel punto gli uomini della municipale si sono messi all’inseguimento del mezzo intercettandolo poco dopo la rotatoria all’intersezione di via della Palanche. Il soggetto, residente fuori dalla provincia di Pisa, è stato dunque denunciato per resistenza, oltre che per guida senza patente e sanzionato per la mancata copertura assicurativa. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.

“Esprimo il ringraziamento a nome dell’amministrazione comunale agli agenti che si sono prestati – afferma l’assessore alla municipale Marco Balatresi – e che hanno saputo affrontare in maniera efficace una situazione complessa visto il notevole traffico che scorre lungo l’Aurelia. I performanti nuovi mezzi del parco auto sono stati determinanti: hanno permesso di bloccare il fuggitivo che è emerso essere persona non nuova a questo tipo di situazioni”.