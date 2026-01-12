5.6 C
Firenze
lunedì 12 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ampliamento della pista dell’aeroporto di Firenze, ricorso al Tar da 14 associazioni e ordini professionali

Notificati quattro atti contro il progetto di potenziamento dello scalo fiorentino contro il via libera alla valutazione di impatto ambientale e strategico

PoliticaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
(Foto Fb Aeroporto di Firenze)
1 ' di lettura

FIRENZE – La battaglia legale sulla nuova pista dell’aeroporto Amerigo Vespucci si sposta ufficialmente nelle aule del tribunale amministrativo. Un fronte compatto, composto da ben quattordici associazioni ambientaliste e ordini professionali, ha notificato quattro ricorsi contro il progetto di potenziamento dello scalo fiorentino.

L’obiettivo del pool di legali – lo studio Giovannelli, Masi, Cecconi & Associati – è l’annullamento del cecreto del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase) 678/2025. Si tratta dell’atto cruciale con cui Roma aveva dato il via libera alla valutazione di impatto ambientale e strategico (Via-Vas), sancendo la compatibilità tra lo sviluppo dello scalo e il delicato ecosistema della Piana.

Il cuore dello scontro: il Parco della Piana

Secondo i ricorrenti, la “presunta compatibilità ambientale” dichiarata dai ,inisteri sarebbe del tutto inconsistente rispetto al valore dell’area coinvolta: il Parco agricolo della Piana Firenze-Prato-Pistoia. Le associazioni sostengono che il progetto della nuova pista non sia conciliabile con la tutela di un polmone verde già pesantemente urbanizzato e con la salvaguardia della biodiversità locale.

Un fronte eterogeneo: da Pisa a Prato

La mobilitazione colpisce per la sua estensione geografica e settoriale. Non ci sono solo i comitati locali, ma anche associazioni nazionali e ordini professionali. Tra i firmatari spiccano giganti dell’ambientalismo come Wwf Italia, Legambiente, Lipu e Italia Nostra, affiancati da realtà tecniche come l’Ordine degli architetti della Provincia di Prato e associazioni scientifiche come l’Isde (Medici per l’ambiente).

Interessante anche l’asse che unisce diverse città toscane: al ricorso partecipano attivamente l’associazione degli Amici di Pisa e la forza politica Una Città in Comune – Pisa, segno che il dibattito sul potenziamento di Firenze continua a intrecciarsi strettamente con il futuro dell’aeroporto Galilei di Pisa e la gestione del sistema aeroportuale toscano.

Prossima tappa: il Tar Toscana

Come annunciato nella nota ufficiale, i ricorsi saranno depositati nei prossimi giorni al Tar Toscana

. Si apre così una nuova stagione di incertezza per un’opera considerata strategica dalla Regione e da Toscana Aeroporti, ma che da decenni trova sulla sua strada una resistenza civile e legale granitica. La magistratura amministrativa sarà chiamata a decidere se l’iter ministeriale abbia seguito correttamente tutte le normative europee e nazionali o se, come sostengono i quattordici firmatari, il decreto sia viziato da illegittimità che ne impongono la cancellazione.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
5.6 ° C
7.9 °
4.3 °
68 %
0.5kmh
75 %
Lun
5 °
Mar
9 °
Mer
11 °
Gio
12 °
Ven
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (955)ultimora (867)Eurofocus (41)demografica (27)sport (20)campionato (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati