Cade da una scala mentre pota degli alberi e muore a 90 anni

L'incidente mentre potava degli alberi a Sillico, in Garfagnana. Inutili i soccorsi, abortita anche la missione dell'elisoccorso

REDAZIONE
Il borgo di Sillico
Il borgo di Sillico (Foto Turismo in Garfagnana)
PIEVE FOSCIANA – Cade da una scala mentre pota degli alberi e muore a 90 anni. 

Il tragico incidente domestico si è verificato oggi a Foce di Capraia, nella zona di Sillico, frazione del comune di Pieve Fosciana in Garfagnana, territorio montano della provincia di Lucca.

L’uomo sarebbe ruzzolato già per alcuni metri dopo la caduta dalla scala ed è apparso immediatamente in condizioni gravi. È stato avvertito l’elisoccorso Pegaso ma i soccorritori sul posto hanno rimandato indietro la missione dopo aver constatata il decesso dell’uomo sul posto. 

 

