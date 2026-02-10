11.4 C
Firenze
martedì 10 Febbraio 2026
Crolla un lampione nel cuore di Anghiari: ferito un uomo di 72 anni

L'incidente alle 15,30 di oggi (10 febbraio): l'uomo è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Sansepolcro in giallo

REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
ANGHIARI – Pomeriggio di paura nel cuore di Anghiari, dove un banale incidente urbano ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Intorno alle 15,30 di oggi (10 febbraio), un uomo di 72 anni è rimasto ferito dal crollo improvviso di un lampione dell’illuminazione pubblica in piazza IV Novembre. A causare il cedimento della struttura metallica sarebbe stata una violenta raffica di vento, che ha sollecitato il palo fino a farlo stramazzare al suolo proprio mentre l’anziano si trovava a passare nelle vicinanze.

L’impatto è stato violento e ha fatto scattare immediatamente i soccorsi, attivati dai testimoni presenti nella piazza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 della Asl Toscana Sud Est, che hanno prestato le prime cure all’uomo, apparso subito dolorante ma cosciente. Dopo essere stato stabilizzato, il 72enne è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Sansepolcro in codice giallo. Le sue condizioni, seppur serie a causa del trauma riportato, non lo vedrebbero fortunatamente in pericolo di vita.

Insieme ai medici, in piazza IV Novembre sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’intera area. I tecnici comunali sono ora al lavoro per verificare la tenuta degli altri pali dell’illuminazione nella zona, per scongiurare che altri cedimenti possano mettere a rischio l’incolumità dei passanti. Resta da capire se, oltre alla furia degli elementi, sulla stabilità del lampione abbiano pesato eventuali carenze nella manutenzione o l’usura del tempo, elementi che saranno oggetto di accertamento nelle prossime ore.

