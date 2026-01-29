In fiamme una cella frigo per il trasporto di frutta in galleria: bloccata la A1 in direzione nord

CALENZANO – Grave incendio in una galleria della A1 a Calenzano in direzione nord all’interno della galleria Le Croci.

Ad andare in fiamme una cella frigo per il trasporto di frutta caricata da un mezzo pesante.

Sul posto vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, di Firenze Ovest, di Empoli e di Borgo San Lorenzo con il supporto di una botte inviata dal comando di Prato: sono partiti intorno alle 15 per l’intervento. Sul posto sono poi arrivate due squadre e 4 autobotti e un carro aria.

La circolazione in direzione nord è bloccata per assicurare l’intervento.