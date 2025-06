Filippo Inzaghi lascia il Pisa: risoluzione consensuale con il club nerazzurro

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Filippo Inzaghi e il Pisa Sporting Club hanno interrotto consensualmente il loro rapporto di collaborazione, con effetto da oggi (13 giugno). L’ex attaccante del Milan lascia così il ruolo di responsabile tecnico della prima squadra.

La conclusione di questa esperienza segna la fine di un ciclo considerato dalla società come positivo e carico di soddisfazioni. Durante il suo incarico, Inzaghi ha avuto un ruolo centrale nel raggiungimento di importanti traguardi sportivi, tra cui spicca la storica promozione in serie A. Il suo operato ha contribuito in modo significativo a riportare il club tra le protagoniste del calcio italiano.

Il congedo dell’allenatore rappresenta la chiusura di una fase importante nella storia recente del Pisa, caratterizzata da professionalità, impegno e risultati concreti. La società ha accompagnato l’annuncio della separazione esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal tecnico e dal suo staff, sottolineando l’importanza del percorso condiviso.

Non sono stati resi noti i motivi che hanno portato alla risoluzione del contratto, né è stato ufficializzato il nome del nuovo allenatore. In città cresce l’attesa per conoscere chi sarà chiamato a raccogliere l’eredità di Inzaghi, figura che ha saputo infondere entusiasmo e nuova ambizione nell’ambiente nerazzurro. Ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.

Inzaghi, dal canto suo, è destinato alla panchina del Palermo, ancora in serie B.