Nell’auto pastiglie di Mdma pronte alla vendita: in due finiscono nei guai

GROSSETO – Continuano le operazioni dei militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto a contrasto dello spaccio e della detenzione di sostanze stupefacenti.

Le attività, con l’approssimarsi del periodo estivo e del conseguente aumento del flusso turistico, saranno particolarmente intensificate, anche grazie al fiuto dell’infallibile pastore tedesco Linux, in prossimità del litorale e delle zone boschive limitrofe, a tutela della sicurezza economico-finanziaria del territorio e della salute dei cittadini.

Nell’ultimo mese, le Fiamme Gialle di Follonica hanno eseguito, proprio lungo la direttrice che collega i comuni di Follonica e Castiglione della Pescaia, controlli nei confronti di numerosi soggetti, per lo più nelle auto ferme nelle aree di sosta lungo la strada provinciale.

In particolare, durante un controllo, i militari hanno notato un soggetto uscire dall’area boschiva ed entrare in un’autovettura che ripartiva precipitosamente alla vista della pattuglia. Il breve inseguimento e la successiva perquisizione degli occupanti ha consentito di sequestrare alcuni involucri contenenti ketamina e pasticche di Mdma, confezionate in dosi pronte per la vendita. I due soggetti sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio. Altri sequestri hanno riguardato dosi di cocaina e marijuana detenute “ad uso personale” da singoli individui.

L’operazione testimonia il costante impegno profuso dal Comando Provinciale di Grosseto e dai Reparti dipendenti nel reprimere ogni forma di traffico illecito. In tale contesto le Fiamme Gialle costituiscono un visibile presidio di ordine e sicurezza pubblica a tutela dei cittadini, soprattutto di quelli più giovani.