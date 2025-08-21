Orbetello allagata, doppio intervento per soccorso a persona dei vigili del fuoco

Getting your Trinity Audio player ready...

ORBETELLO – Nell’ambito dell’allerta meteo ci sono stati anche due interventi per soccorso a persona nel comune di Orbetello da parte del personale del distaccamento dei vigili del fuoco di Orbetello.

Uno si è solto all’interno di una attività commerciale dove gli avventori di un ristorante, probabilmente preoccupati per l’avanzare dell’acqua, sono stati accompagnati fuori dalla squadra e messi in sicurezza.

Il secondo riguarda il recupero di una persona nel centro abitato di Albinia, rimasta ferma con l’autovettura con l’acqua che stava salendo e che aveva già invaso l’abitacolo.

La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto ad estrarre il conducente, unico occupante l’autovettura, e a rimuovere il mezzo per liberare la viabilità.