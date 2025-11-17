15.9 C
Firenze
lunedì 17 Novembre 2025
Passa dal cortile dei carabinieri per rubare nel museo: arrestata una 31enne

Fermata mentre stava portando via il monitori di un computer e il giaccone di un operaio: attenderà il giudizio in carcere

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Nella mattinata di venerdì (14 novembre) i carabinieri della stazione di Firenze Santa Maria Novella hanno arrestato in flagranza di reato una 31enne, senza fissa dimora, per l’ipotesi del reato di furto aggravato.

La donna sarebbe stata vista introdursi a bordo di una bicicletta nella corte in uso alla stazione dei carabinieri per poi dirigersi verso l’edificio che ospiterà il Museo nazionale dell’italiano (MU.N.D.I.).

I militari presenti in caserma hanno subito seguito la donna per poi sorprenderla all’interno di una stanza del cantiere con in mano uno scatolone contenente un monitor di proprietà del Comune di Firenze ed un giaccone, risultato poi appartenere ad un operaio.

L’intervento dei craabinieri ha consentito di bloccare la donna e recuperare la refurtiva, restituita ai legittimi proprietari. All’esito del rito direttissimo celebrato nella mattinata odierna, l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto ed ha applicato nei confronti della donna la misura della custodia cautelare in carcere.

© Riproduzione riservata

