Serie C, nessuna sorpresa per il girone delle toscane. Gli accoppiamenti di Coppa

FIRENZE – Poche sorprese dalla composizione dei gironi di serie C.

Le toscane, come prevedibile, sono tutte nel girone B, quello del centro Italia dove le eccezioni sono il neopromosso Bra, piemontese, e la Juventus Next Gen, che l’anno scorso era addirittura nel girone meridionale, dove quest’anno c’è l’Atalanta. Trasferta impegnativa con la sarda Torres di Sassari.

Assieme ad Arezzo, Livorno, Pianese e Pontedera, ci saranno dunque al via Ascoli, Bra, Campobaso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Perugia, Pineto, Ravemma, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres e Vis Pesaro.

Decisi anche gli accoppiamenti di Coppa Italia.

Esordio il 16 agosto per l’Arezzo, per la Pianese e per il Livorno. Alle 18 gli amaranto se la vedranno in casa con il Bra, gli amiatini saranno in campania a Giugliano. Prima in Sardegna per il Livorno che alle 21 sfida la Torres. Domenica 17 agosto alle 18 il Pontedera sarà in trasferta a Perugia.

Possibile derby al secondo turno dove la vincente di Arezzo – Bra affronterà la vincente di Torres – Livorno. Chi vince fra Giugliano e Pianese trova Benevento o Guidonia, chi la spunta fra Perugia e Pontedera sfida Latina o Gubbio.