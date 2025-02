A Sanremo il ministero della Salute lancia la campagna ‘La prevenzione in dieci note’

(Adnkronos) – Nel 2024 sono state 390mila le nuove diagnosi di tumore in Italia, la possibilità di guarigione è del 50%, e 3 milioni e 700mila persone oggi convivono con il cancro (fonte ‘I numeri del cancro 2024′). “La prevenzione può salvare la vita in 40 casi su 100. Bastano 10 semplici regole che la scienza ha dimostrato essere efficaci”. E’ il messaggio che il ministero della Salute, in collaborazione con la Rai, lancia attraverso la campagna di comunicazione ‘La prevenzione in dieci note’, presentata questa mattina in un talk show da Casa Sanremo, perché “la prevenzione è sempre una buona musica’”. Le 10 regole sono molto semplici, ma la scienza ha dimostrato che sono altrettanto efficaci. Eccole: 1. Mangiare sano, scegliendo un’alimentazione varia ed equilibrata privilegiando la dieta mediterranea, che è ideale; 2. Svolgere attività fisica con regolarità ed evitare la sedentarietà; 3. Non fumare, non consumare nessuna forma di tabacco e libera la tua casa dal fumo. Smettere di fumare dà benefici a qualsiasi età; 4. Limitare il consumo di alcol il più possibile, 1 persona su 6 ne fa un uso a rischio; 5. Evitare un’eccessiva esposizione al sole, soprattutto nelle ore più calde, e usare le più adeguate protezioni solari; 6. Fare vaccinare i propri figli contro l’Hpv e l’epatite B, infezioni che possono causare tumori; 7. Per le mamme, allattare al seno: è una pratica che non solo fa bene al bambino, ma riduce il rischio di tumore per le donne; 8. Sui luoghi di lavoro, proteggersi dall’esposizione agli agenti cancerogeni; 9. Fondamentale, poi, anticipare quanto più possibile la diagnosi. Da questo punto di vista, è decisivo aderire agli inviti per gli screening oncologici offerti gratuitamente dal servizio sanitario nazionale: individuare il cancro nelle fasi iniziali vuol dire garantire tassi di sopravvivenza maggiori e migliore qualità della vita. Infine, la regola numero 10: fare controlli periodici e, in caso di sospetto, rivolgersi al proprio medico. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)