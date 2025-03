Acne, Derma Check dedicato combina vari test per cura personalizzata

(Adnkronos) – L’acne è una malattia della pelle che interessa circa 1 persona su 5, con una prevalenza mondiale stimata intorno al 20%. Sebbene sia nella maggior parte dei casi associata all’adolescenza, può manifestarsi anche in età adulta, in particolare nelle donne, anche per cause nutrizionali, squilibri ormonali o condizioni molto specifiche come la sindrome dell’ovaio policistico e un ipercortisolismo. Approfondire in certi casi le origini di questo disturbo – si legge in una nota – è fondamentale per definire e avviare il trattamento più efficace e migliorare la qualità della vita di chi ne soffre. Per rispondere a questa esigenza, Synlab ha sviluppato Derma Check – Acne, check-up che analizza specifici parametri ormonali e bioumorali, aiutando gli specialisti a definire prontamente un percorso terapeutico personalizzato. ”Una diagnosi precisa e tempestiva è fondamentale per affrontare l’acne in modo efficace, soprattutto nelle forme persistenti in età adulta. Questo check-up rappresenta un valido supporto per chiarirne le cause, ad esempio, per le donne con acne tardiva, aiutando ad individuare precocemente eventuali condizioni sottostanti - spiega Chiara Rovati, medico specialista in dermatologia e venereologia del Polidiagnostico Synlab S. Maria di Vobarno (Bs) - La combinazione di esami ormonali e carenziali può inoltre agevolare il percorso diagnostico e permette l’avvio rapido della terapia mirata. Oltre agli squilibri ormonali e metabolici – prosegue – esistono altri fattori che possono aggravare l’acne: un’alimentazione ricca di cibi ad alto indice glicemico contribuisce all’infiammazione cutanea e al peggioramento dell’acne e sarebbe indicato ridurre l’assunzione di tutti quei cibi che favoriscono i processi infiammatori, come latte e cioccolato. Anche il fumo, seppur in misura minore, può avere un impatto negativo sulla salute della pelle, così come l’uso di creme occlusive comedogene, che possono ostruire i follicoli piliferi e provocare la comparsa di lesioni pustolose”. Il test Derma Check – Acne è disponibile in due versioni specifiche per uomini e donne e, una volta ottenuti i risultati, sarà possibile definire il percorso con un dermatologo o un nutrizionista presso i Medical Center Synlab, per individuare il miglior approccio terapeutico. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web o recarsi presso uno dei centri presenti sul territorio. Infine, per tutta la durata della campagna di lancio di questo nuovo test, sui canali social e sul sito synlab.it saranno proposte attività divulgative per fornire ulteriori informazioni e indicazioni su questa importante tematica. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)