Bere biossido di cloro, l’ultima follia no-vax. Bassetti: “Danni permanenti”

(Adnkronos) – L’ultima follia no-vax che circola sui social è ‘ripulire’ il corpo dai vaccini con una soluzione minerale miracolosa o soluzione di biossido di cloro, che – secondo alcuni pseudo esperti – sarebbe in grado di trattare numerose malattie fra cui Hiv, tubercolosi, malaria, epatite, cancro, autismo, Dengue e Chikungunya. Ma soprattutto di ‘purificare’ il corpo di chi ha fatto il vaccino anti-Covid. “Siamo ormai al delirio e alla follia pura da parte del mondo no-vax – scrive su X l’infettivologo Matteo Bassetti -. Questo è quello che consigliano per purificarsi. ‘bevendo 1 litro di acqua al giorno con 10 ml di biossido di Cloro, diossido di Cloro o Cds farete un gran piacere al vostro corpo. Con la sua formula sperimentata andrà a pulire/ossigenare tutte le nostre cellule singolarmente. Ideale per chi si è iniettato il siero genico sperimentale: ‘neutralizza la proteina Spike e non ha controindicazioni’. C’è gente che ha avuto danni permanenti per averlo bevuto. Il ciarlatanesimo dei no-vax ha davvero toccato il fondo”. Di questa bufala se ne era occupato anche il ministero della Salute con un circolare del 2019, quindi prima della pandemia Covid, “gli effetti segnalati più frequentemente consistono in vomito e diarrea persistenti, che talvolta portano a disidratazione, dolori addominali e dolori brucianti alla gola” se si beve la soluzione a base di biossido di cloro. “Inoltre, c’è stata una segnalazione di metaemoglobinemia e anuria, due segnalazioni di anemia emolitica e una segnalazione di linfadenite istiolitica necrotizzante probabilmente associate con l’uso della soluzione miracolosa – si legge nella circolare -. Non in tutti i casi era conosciuta la dose di soluzione assunta, tuttavia un caso di anemia emolitica era associato all’assunzione di 15 gocce di soluzione. I media hanno riportato un decesso associato all’uso del prodotto, tuttavia quest’informazione non è stata confermata”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)