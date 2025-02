Cancro al pancreas, l’oncologo: “La situazione di Eleonora Giorgi è rara”

(Adnkronos) – L’evoluzione del tumore al pancreas raccontato da Eleonora Giorgi a ‘Verissimo’, con metastasi al cervello, succede di rado. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Massimo Di Maio, presidente eletto Aiom (Associazione italiana di oncologia medica): “Quando il cancro al pancreas è in fase avanzata è un’evenienza comune che le metastasi colpiscano altri organi. Più raro, invece, che si presentino nell’encefalo che non è la sede tipica di questo tumore”. “La situazione descritta dalla signora Giorgi è molto avanzata, non conosco il caso specifico ma sicuramente in questo momento le cure palliative (terapie di supporto per i sintomi, nonché supporto psicologico, nutrizionale) sono fondamentali”, ha aggiunto il dottor Di Maio. L’attrice e regista 71enne ha raccontato a Silvia Toffanin che i medici le hanno scoperto “una metastasi nel cervello”. “Mi sono dovuta sottoporre alla radiochirurgia. È andata bene, ma un po’ di paura l’ho avuta”, ha detto. Eleonora Giorgi ha poi rivelato di aver rifiutato la chemioterapia palliativa, a causa dei grandi problemi allo stomaco che le avevano provocato i vari cicli di chemio a cui si è sottoposta nei mesi scorsi. “Anche se quella palliativa sarebbe più leggera, aggredirebbe comunque di nuovo il sistema digestivo. Sono molto restia, non vorrei turbare il mio fragile equilibrio”, ha spiegato. “Non entro nel merito della decisione dell’artista – tiene a precisare Di Maio, che è Direttore dell’Oncologia Medica Universitaria dell’ospedale Molinette, Aou Città della Salute e della Scienza di Torino – ma con la ‘best supportive care’, cioè le terapie di supporto tra cui ad esempio le terapie antalgiche per ridurre il dolore, ci focalizziamo ancora di più in modo concreto e fattivo sui bisogni di chi abbiamo in cura”. Purtroppo il cancro del pancreas “è più difficile da trattare, più resistente alla chemioterapia e risponde peggio ai trattamenti” conclude. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)