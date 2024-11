Covid Italia, bollettino ultima settimana: 2.122 casi e 47 morti

(Adnkronos) – Da oltre un mese i dati Covid sono in calo in Italia, compresi i decessi dovuti alla malattia. Dal 21 al 27 novembre sono 2.122 i nuovi casi, nella settimana precedente erano 2.561; i morti sono 47, erano 61. E’ quanto indica il bollettino diffuso sul sito del ministero della Salute. Diminuiscono anche i tamponi, che passano da 61.013 a 58.468. Sale quindi il tasso di positività: è 3,6% nella settimana corrente, era al 4,2%. La Lombardia è la regione che in valori assoluti riporta più nuovi positivi: 465 contro 641 della settimana precedente. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)